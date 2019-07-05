Политика
Зеленский назначил нового главу Донецкой областиРБК 07:19
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
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Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Москве задержали сотрудников «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ
Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщал о задержании двух сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Подмосковье полицейский на пенсии организовал похищение человека
Полицейские надели наручники на своего бывшего коллегу, который, выйдя на пенсию, решил применить накопленный опыт для незаконного обогащения.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
Обновлено в 11:23
Политика
Путин прибыл в Ватикан для встречи с папой Римским
Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев накануне визита российского лидера в Рим говорил, что Путин встретится в Ватикане с папой Римским, чтобы обменяться с ним взглядами на современный мир и сопоставить позиции двух государств по основным вопросам международной повестки.
Обновлено вчера в 08:05
Общество
Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети
Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Черном море перевернулось прогулочное судно
Обновлено в 11:58
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Джеффри Пайетт повредился, катаясь на велосипеде
Американский посол в Греции Джеффри Пайетт получил травму на полуострове Мани, совершая поездку на велосипеде.
Обновлено в 12:12
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Музыка
Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»
Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Общество
Роскомнадзор составил протокол на Google из-за фильтрации контента
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за нарушение закона «Об информации», который в том числе требует от поисковиков исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией.
Обновлено в 10:46
Общество
Телефоны в школах хотят запретить
В российских школах могут запретить мобильные телефоны - об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщив, что соответствующее предложение уже разрабатывается.
Обновлено в 06:56
Политика
В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»
Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Обновлено в 11:50
Происшествия
Обвинивший Спейси в домогательствах молодой человек отозвал иск
Истец требовал от известного американского актера возмещения убытков за "тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы" Молодой человек, который заявил, что Кевин Спейси домогался его в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, который он подал в суд города Нантакет штата Массачусетс на прошлой неделе, передает телеканал NBC Boston.
Обновлено в 11:27
Общество
Нашествие лис и енотов произошло в Москве
Сообщалось, что в течение года в Москве будет разработан план действий по предотвращению угрозы со стороны лис для столичных жителей.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Общество
Масляков купил особняк за 375 миллионов в элитном поселке
Руководитель и ведущий Международного союза «Клуб веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков с женой Светланой купили двухэтажный особняк в элитном поселке ParkVille Жуковка.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа
Обновлено в 11:30
Футбол
Юрий Семин: «Мурило сыграет с „Зенитом“»
Обновлено в 11:23
Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
Обновлено в 10:41
Происшествия
В центре Екатеринбурга загорелся шестиэтажный жилой дом
В Екатеринбурге на улице Вайнера горит шестиэтажный жилой дом.
Обновлено в 09:49
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества через банкоматы
Новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат выявил Банк России.
Обновлено в 06:20
Экономика
В России появится этический кодекс операторов больших данных
В России создадут этический кодекс операторов больших данных. Он будет представлен экспертами Ассоциации больших данных осенью 2019 года.
Обновлено в 11:13
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Космос
На Марсе выявили земной корабль
Прежде на Марсе были выявлены незаурядные облака.
Обновлено вчера в 23:50