Политика

Зеленский назначил нового главу Донецкой областиРБК 07:19

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
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Зеленский сменил губернатора Донецкой области

Коммерсантъ08:32

СМИ узнали, что у нового главы Донецкой области есть брат-ополченец

ФАН08:03

Зеленский назначил нового главу Донецкой областной госадминистрации

ТАСС06:01

Зеленский назначил главой Донецкой области брата ополченца ДНР

Lenta.ru07:04

Зеленский сменил главу Донецкой областной государственной администрации

RT на русском06:40

Зеленский сменил главу Донецкой областной администрации

РИА Новости06:23

Зеленский назначил нового главу Донецкой области

РБК07:19
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:36, Вашингтон
Армия и оружие

«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии

Обновлено в 10:00
Происшествия

В Москве задержали сотрудников «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщал о задержании двух сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Подмосковье полицейский на пенсии организовал похищение человека

Полицейские надели наручники на своего бывшего коллегу, который, выйдя на пенсию, решил применить накопленный опыт для незаконного обогащения.
Обновлено в 10:14
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:15
Происшествия

В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке

Обновлено в 11:23
Политика

Путин прибыл в Ватикан для встречи с папой Римским

Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев накануне визита российского лидера в Рим говорил, что Путин встретится в Ватикане с папой Римским, чтобы обменяться с ним взглядами на современный мир и сопоставить позиции двух государств по основным вопросам международной повестки.
Обновлено вчера в 08:05
Общество

Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети

Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Черном море перевернулось прогулочное судно

Обновлено в 11:58
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Джеффри Пайетт повредился, катаясь на велосипеде

Американский посол в Греции Джеффри Пайетт получил травму на полуострове Мани, совершая поездку на велосипеде.
Обновлено в 12:12
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Музыка

Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»

Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Общество

Роскомнадзор составил протокол на Google из-за фильтрации контента

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за нарушение закона «Об информации», который в том числе требует от поисковиков исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией.
Обновлено в 10:46
Общество

Телефоны в школах хотят запретить

В российских школах могут запретить мобильные телефоны - об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщив, что соответствующее предложение уже разрабатывается.
Обновлено в 06:56
Политика

В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»

Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Обновлено в 11:50
Происшествия

Обвинивший Спейси в домогательствах молодой человек отозвал иск

Истец требовал от известного американского актера возмещения убытков за "тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы" Молодой человек, который заявил, что Кевин Спейси домогался его в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, который он подал в суд города Нантакет штата Массачусетс на прошлой неделе, передает телеканал NBC Boston.
Обновлено в 11:27
Общество

Нашествие лис и енотов произошло в Москве

Сообщалось, что в течение года в Москве будет разработан план действий по предотвращению угрозы со стороны лис для столичных жителей.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Общество

Масляков купил особняк за 375 миллионов в элитном поселке

Руководитель и ведущий Международного союза «Клуб веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков с женой Светланой купили двухэтажный особняк в элитном поселке ParkVille Жуковка.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес

Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа

Обновлено в 11:30
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно в Петербурге

Обновлено в 00:02
Футбол

Юрий Семин: «Мурило сыграет с „Зенитом“»

Обновлено в 11:23
Политика

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
Обновлено в 10:41
Происшествия

В центре Екатеринбурга загорелся шестиэтажный жилой дом

В Екатеринбурге на улице Вайнера горит шестиэтажный жилой дом.
Обновлено в 09:49
Экономика

ЦБ выявил новый способ мошенничества через банкоматы

Новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат выявил Банк России.
Обновлено в 06:20
Экономика

В России появится этический кодекс операторов больших данных

В России создадут этический кодекс операторов больших данных. Он будет представлен экспертами Ассоциации больших данных осенью 2019 года.
Обновлено в 11:13
Общество

В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников

Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Космос

На Марсе выявили земной корабль

Прежде на Марсе были выявлены незаурядные облака.
Обновлено вчера в 23:50
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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