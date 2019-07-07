Политика

Зеленский назначил нового губернатора Луганской областиРБК 11:04

Президент Украины Владимир Зеленский вручил Виталию Комарницкому удостоверение председателя Луганской областной государственной администрации. Об этом сообщается на сайте главы государства. Указ о его назначении датирован 5 июля.
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Губернатором Луганской области стал Виталий Комарницкий

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Газета.Ru10:17

Зеленский назначил губернатора Луганской области

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Зеленский представил нового главу Луганщины

Телеканал 360°10:01

Зеленский назначил главой Луганской области ректора в ЛНР

Московский Комсомолец10:23
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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