Политика
Зеленский назначил нового губернатора Луганской областиРБК 11:04
Президент Украины Владимир Зеленский вручил Виталию Комарницкому удостоверение председателя Луганской областной государственной администрации. Об этом сообщается на сайте главы государства. Указ о его назначении датирован 5 июля.
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Общество
В Нижнем Новгороде выпал град, похожий на снег
Обновлено в 10:30
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским
Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие
«Курганмашзавод» не справился с Гособоронзаказом
ПАО «Курганмашзавод», на сегодняшний день единственный в Российской Федерации производитель БМП, оказался не способен полностью выполнить необходимый объем работы по госконтрактам.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе
В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено в 09:04
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута
Два завода, входящие в крупнейшие в Венесуэле нефтеперерабатывающий комплекс в Парагуана, приостановили свою работу из-за блэкаута, сообщает портал NotiFalcon.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Футбол
Судья матча за бронзу Кубка Америки объяснил удаление Месси и Меделя
Судья матча за бронзу Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили объяснил скандальное удаление форварда аргентинцев Лионеля Месси, передает Sports.ru.
Обновлено в 08:59
Общество
Власти заявили об обнаружении виновника постоянного зловония в Омске
Омские власти отметили, что ООО «Астра» входит в число немногих крупных промышленных предприятий со значительной массой выбросов вредных загрязняющих веществ, при этом оно до сих пор не заключило с Минприроды соглашение о взаимодействии в области охраны окружающей среды.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Солдаты ВСУ подорвались, минируя Донбасс
В ЛНР уже заявляли о том, что украинские военнослужащие беспорядочно минируют зону силовой операции.
Обновлено в 08:25
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу
До вчерашнего дня россияне дважды становились призерами чемпионатов мира.
Обновлено в 10:02
Общество
Кофейный цвет воды в Неве испугал петербуржцев
Жители Петербурга обеспокоились из-за кофейного цвета воды в Неве. Изменения заметили в районе Морского порта.
Обновлено в 10:30
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Наука
Пляжи Карибского побережья загрязнены водорослями
В этом году цветение бурых саргассовых водорослей в Атлантическом океане принимает поистине угрожающие масштабы.
Обновлено 05 июля в 11:57
Политика
Власти Брянской области решили депортировать из России беженца из Того
По данным "Гражданского содействия", Безобейиду Батому бежал из Того в 14 году и с тех пор безуспешно пытался получить убежище в России и Белоруссии.
Обновлено в 10:32
Политика
Британия призвала Иран вернуться к соблюдению условий ядерной сделки
В британском МИД подчеркнули, что Лондон выступает за полное соблюдение условий ядерной сделки и намерен обсудить с другими участниками СВПД дальнейшие меры, в том числе проведение заседания Совместной комиссии.
Обновлено в 10:30
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Политика
Подводников похоронили в Петербурге
Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Курц обвинил НПО в привлечении мигрантов в Европу
Незаконно перевозящие мигрантов неправительственные организации (НПО) привлекают все больший людей в Европу и подвергают их опасности, заявил экс-канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Обновлено в 09:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Общество
Дерматолог дал советы по лечению солнечных ожогов
По мнению канадского дерматолога Роберта Гниацки, при лечении солнечных ожогов не стоит прибегать к народным средствам, таким как растительное масло, молочные продукты, лимоны.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Полтавской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет разбился в Полтавской области Украины, один человек погиб, еще один травмирован, сообщила госслужба Украины по ЧС.
Обновлено в 10:36
Политика
Медведчук рассказал, как стал кумом Путина
Глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:30