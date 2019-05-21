Политика

Зеленский назначил досрочные выборы в Верховную раду УкраиныВедомости 10:57

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначены на 21 июля, следует из указа президента Владимира Зеленского. Этим указом глава государства также прекратил полномочия парламента восьмого созыва и поручил правительству обеспечить финансирование досрочных выборов в Верховную раду.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Указ Зеленского о роспуске Рады оценил эксперт

Газета.Ru12:51

Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы

РБК11:42

Зеленский назначил выборы в Верховную раду на 21 июля

Коммерсантъ10:39

Президент Украины назначил досрочные парламентские выборы

Эхо Москвы11:30

Зеленский подписал указ о досрочных выборах в Верховную раду

Фонтанка.Ру11:09

Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля

ТАСС10:53

Эксперт оценил указ Зеленского о роспуске Рады

RT на русском11:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:38, Ашберн
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Гаджеты

Рэпер Баста представил свой бренд аудиотехники

Музыкальный лейбл Gazgolder (Баста, Смоки Мо, T-Fest, Matrang) представил новый бренд наушников и акустики под лаконичным названием Z. Модельный ряд включает в себя беспроводные наушники и колонки, а также проводные наушники за 30 и 50 тысяч рублей.
Обновлено в 09:31
Гаджеты

Huawei может выпустить осенью собственную ОС

Китайская компания Huawei готовит к выпуску собственную операционную систему, её релиз может состояться осенью.
Обновлено в 10:39
Музыка

Власти Москвы разослали письма об угрозе детям от поп-группы «Френдзона»

Столичные власти рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено в 13:02
Происшествия

ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой

Обновлено в 07:14
Политика

Зеленский направил Парубию просьбу о внеочередном заседании Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов.
Обновлено в 12:59
Транспорт

На двух ветках московского метро приостановили движение поездов

Движение поездов приостановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес

Сын Любови Полищук обнародовал редкие фото актрисы в день ее рождения

Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.
Обновлено в 11:53
Технологии

ФАС потребовала от Gett прекратить мешать работе агрегатора Muver

17 мая ФАС признала принудительную блокировку Muver нарушающей антимонопольное законодательство и вынесла Gett предупреждение о необходимости прекратить действия, «ограничивающие свободу выбора приложений агрегации заказов такси» в течение десяти дней с момента его получения.
Обновлено в 12:34
Общество

Роскомнадзор обнаружил нецензурные звездочки у издания «Тайга.инфо»

Как отмечают в «Тайге.инфо», претензии Роскомнадзора касаются трех публикаций: текста о происшествии, о том, что полиция ищет участников избиения и о том, что детский омбудсмен Новосибирской области взяла ситуацию под свой контроль.
Обновлено в 05:24
Общество

Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Новой Москве в ближайшие часы

Обновлено в 11:44
Энергетика

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено в 11:29
Наука

Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»

В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, д.88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован

Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие

Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил Украины

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны.
Обновлено в 13:07
Общество

Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии

В ведомстве указали, что если ситуация не изменится, то в отношении продукции этих предприятий будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию.
Обновлено в 12:06
Футбол

Бэйл: «Футболисты – всего лишь роботы. Вам просто говорят, что делать»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о том, как непросто жить по собственным правилам, являясь профессиональным футболистом.
Обновлено в 11:35
Здоровье

Онколог назвал вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, фастфуд, обилие красного мяса, алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака.
Обновлено в 12:28
Космос

Луна пережила столкновение с карликовой планетой

Обновлено в 04:44
Происшествия

Рейс SSJ100 из Ижевска в Москву отменили по техническим причинам

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», который должен был в понедельник, 20 мая, выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Ижевск — Москва, был отменен по техническим причинам.
Обновлено в 11:53
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие

Убийство комбата ДНР попало на видео

Обновлено в 06:54
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
Обновлено в 11:52
Экономика

Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России

Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка

Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Политика

США ввели санкции против трех российских организаций

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.
Обновлено в 11:18
Политика

Родовое село Кадырова собрались переименовать в Ахмат-Юрт

Обновлено в 09:35
Общество

Володин заверил депутатов, что они не провалятся в Госдуме

Обновлено в 09:29
Как работают Яндекс.Новости?
Президентские выборы на УкраинеБольше новостей по теме
Главное