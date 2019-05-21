Политика
Зеленский назначил досрочные выборы в Верховную раду УкраиныВедомости 10:57
Внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначены на 21 июля, следует из указа президента Владимира Зеленского. Этим указом глава государства также прекратил полномочия парламента восьмого созыва и поручил правительству обеспечить финансирование досрочных выборов в Верховную раду.
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Политика
Тереза Мэй объявила об уступках в соглашении о выходе из Евросоюза
Мэй не уточнила, будет ли у избирателей возможность проголосовать за отмену Brexit; правительство берет на себя обязательство пересмотреть политическую декларацию о будущих отношениях Лондона и Брюсселя таким образом, чтобы учесть пожелания британских депутатов и новые условия договора о выходе из ЕС.
Обновлено в 13:41
Наука
Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию
По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено в 04:23
Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие
Самоходную гаубицу «Мста-С» модернизируют
Обновлено в 05:52
Происшествия
В московском метро в тоннеле встали три поезда
В одном из тоннелей московского метро встали одновременно три поезда. Об этом сообщает пресс-служба транспортного предприятия.
Обновлено в 13:25
Здоровье
Волгоградцам назвали опасности, которые могут подстерегать их дома
В каждом доме есть безобидные на первый взгляд вещи, представляющие опасность для здоровья и даже жизни. Особенно нужно беречь от них детей.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Футбол
«Челси» официально представил Пулишича
Лондонский «Челси» официально представил американского полузащитника Кристиана Пулишича.
Обновлено в 11:50
Авто
Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже
В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Гаджеты
Apple представила первый восьмиядерный MacBook Pro
Обновлено в 14:41
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Политика
Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
Обновлено в 14:40
Футбол
В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку
Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено в 14:12
Автоспорт
Хэмилтон отреагировал на смерть Ники Лауды
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в своем Инстаграме опубликовал комментарий по поводу смерти трехкратного чемпиона мира Ники Лауды.
Обновлено в 14:36
Политика
США ввели санкции против трех российских организаций
14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.
Обновлено в 11:18
Общество
В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»
Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено в 13:28
Политика
Совбез ООН отказался от обсуждения украинского закона о языке
Против идеи России провести заседание Совбеза ООН по поводу украинского закона о языке выступили шесть стран, включая США, Францию и Великобританию.
Обновлено в 02:00
Футбол
Дешам прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ювентус»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам опроверг информацию о том, что он может возглавить «Ювентус».
Обновлено в 09:34
Общество
Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии
В случае дальнейшего обнаружения некачественной продукции ведомство пригрозило рассмотреть вопрос об ограничении импорта молока и мяса, производимого этими компаниями.
Обновлено в 12:50
Кино
Опубликован финальный трейлер «Истории игрушек 4»
Обновлено в 09:36
Технологии
В США Почтовая служба начала испытания беспилотных грузовиков
Почтовая служба Соединённых Штатов привлекла американский стартап TuSimple, работающий над беспилотными грузовыми автомобилями, для осуществления перевозки грузов.
Обновлено в 08:51
Общество
Госдума разрешила усыновлять детей людям с ВИЧ и гепатитом С
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий людям, инфицированным вирусом иммунодефицита (ВИЧ) или вирусом гепатита С, усыновлять детей.
Обновлено в 10:09
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Происшествия
СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»
В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33