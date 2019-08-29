Политика

ТАССТАССЗеленский назначил Руслана Рябошапку генпрокурором Украины

Ранее в четверг Верховная рада Украины поддержала представление Зеленского об освобождении Юрия Луценко с должности генпрокурора страны, а также представление президента о назначении на эту должность Руслана Рябошапки.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генпрокурором страны

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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