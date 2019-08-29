Политика
ТАССЗеленский назначил Руслана Рябошапку генпрокурором Украины
Ранее в четверг Верховная рада Украины поддержала представление Зеленского об освобождении Юрия Луценко с должности генпрокурора страны, а также представление президента о назначении на эту должность Руслана Рябошапки.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генпрокурором страны
Эхо Москвывчера в 19:06
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Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Матч ТВ вчера в 16:24
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Экономика
Срок выплаты возмещения вкладчикам в течение трех-четырех лет может сократиться
Срок выплаты страхового возмещения вкладчикам может сократиться до семи с 14 дней на горизонте трех-четырех лет, сообщил глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев на заседании экспертно-аналитического совета АСВ.
ТАСС вчера в 12:16
Происшествия
Левада-центр оценил память россиян о теракте в Беслане
Большинство россиян помнят о трагедии в Беслане, происшедшей в 2004 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левады-центра.
РБК 03:06
Политика
«Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной
В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.
Коммерсантъ вчера в 16:13
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Политика
Три военных самолета, где могут находиться отпущенные РФ заключенные, приземлились в Киеве
Три военных самолета приземлились в киевском аэропорту.
Росбалт 03:42
Политика
Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе
По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.
Газета.Ru вчера в 18:45
Музыка
Рита Ора выступила на закрытии «Новой волны» в Сочи
Британская певица Рита Ора приехала в Сочи на закрытие фестиваля "Новая волна" как специальный гость, сообщает Teleprogramma.pro.
Народные новости 00:04
Общество
Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России
Глава Примгидромета Борис Кубай сообщил, что паводки в Сибири и аномальные дожди в Приморье вызваны перегревом территории Китая этим летом.
Известия 02:41
Общество
Россияне назвали самые чистые и грязные города страны
В среднем россияне оценили чистоту на улицах и во дворах городов, в которых они живут, чуть выше среднего: на 6 баллов из 10 возможных.
Российская газета вчера в 20:15
Происшествия
США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске
Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты.
BFM.ru 03:14
Армия и оружие
Россия выпустила «Калибр» в Черном море
Малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые провел пуск крылатой ракеты «Калибр» в Черном море.
Lenta.ru 04:08
Происшествия
В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Гаджеты
Google нашла сайты, которые несколько лет взламывали айфоны
Команда Google Project Zero обнаружила ряд вредоносных сайтов, которые незаметно могли взломать iPhone.
НИА Самара 04:03
Общество
Роспотребнадзор Москвы нашел нарушения у 98% торговцев шаурмой
РИА Новости вчера в 11:06
Армия и оружие
Россия начала серийное производство военного беспилотника «Орион»
Серийное производство разведывательного беспилотника "Орион" для российской армии уже началось, в перспективе планируется строить до 30 таких БЛА в год, заявил РИА Новости в пятницу гендиректор компании-разработчика данного летательного аппарата - компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.
РИА Новости 04:01
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Экономика
В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене
Как отметил Лоевский, большинство россиян считают, что бутылка качественного вина не может стоить дешевле 400-500 рублей.
Газета.Ru 02:03
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Наука
Оксид железа под большим давлением указал на окисленность мантии Земли
Ученые из США и Германии вынудили оксид железа (II) в силикатных минералах диспропорционировать на высший оксид Fe2O3 и металлическое железо под действием давления до 23 гигапаскалей.
N+1 03:18
Футбол
Спартак — Брага 1:2
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Подмосковье
Шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Подмосковье.
ТАСС 02:54
Происшествия
В Красноярске правоохранители пришли с проверкой в офис «МРСК Сибири»
Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис "МРСК Сибири" в Красноярске и проверяют документы по сделке, проведенной несколько лет назад в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 03:35
Шоу-бизнес
Поклонская рассказала о серьёзных изменениях в личной жизни
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в её личной жизни случились коренные перемены.
News.ru вчера в 21:15