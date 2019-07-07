Политика
Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГАRT на русском 09:21
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации. Указ опубликован на сайте главы государства.
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Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Политика
Медведчук рассказал, как стал кумом Путина
Глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:30
Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией
Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута, пишут СМИ
Отключение электричества произошло в 23.30 в субботу (6.30 воскресенье мск), в результате два нефтеперерабатывающих завода Amuay и Cardon остались без света и не смогли продолжить работу.
Обновлено в 10:37
Футбол
«Торпедо» обыграло «Факел» в матче первого тура Олимп-ФНЛ
Обновлено в 14:55
Политика
Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в воскресенье к разрушенному мосту у Станицы Луганской, где находится единственный пешеходный пункт пропуска в Луганскую народную республику.
Обновлено в 09:39
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Кино
В Ярославль съехались кинозвезды
На красной дорожке гости фестиваля увидели Кристину Асмус, Сергея Шакурова, Анну Ардову, Павла Трубинера, Екатерину Шпица.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек
Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел в Донбассе
Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел в районе села Коминтерново Донецкой области, сообщает телеканал.
Обновлено в 10:18
Происшествия
«Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту
Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX
Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
Обновлено в 12:53
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину
Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте
В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
Обновлено в 02:23
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Футбол
Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»
Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко пожаловалась на бешеный ритм своей жизни
Рождение сына, подготовка к свадьбе, тренировки, чтобы прийти в форму, работа, к которой Регина Тодоренко вернулась практически сразу после родов – все это закружило экс-ведущую «Орла и решки» в бешеный темп.
Обновлено в 08:16
Футбол
Фелиш: «Хочу стать звездой в „Атлетико“»
Надеюсь проявить себя наилучшим образом. Я мыслю позитивно и намерен работать, чтобы провести отличный сезон и стать звездой в "Атлетико".
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
В Японии создают неатомную подлодку нового поколения
В Японии начаты работы по созданию нового поколения неатомных подлодок, получивших на данное время обозначение 29SS.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Группа китайских туристов отравилась в петербургском ресторане
Как сообщает в воскресенье, 7 июля, пресс-служба Роспотребнадзора, туристы пожаловались на недомогание после посещения ресторана в отеле «Шанхай» на Васильевском острове.
Обновлено в 10:55
Авто
В Перми выставили на продажу Ниву с «собачьими» дверьми
Вскоре после старта проекта, в 1992 году, с конвейера сошли два ходовых прототипа — маленькие двери на одном из них предназначались для облегчения загрузки/разгрузки балласта и испытательного оборудования.
Обновлено в 12:42
Авто
Обнажёнка: суперкары, которых решили не красить (и правильно сделали)
Koenigsegg Naked Carbon Шведы из Koenigsegg подошли к раздеванию своего суперкара по-скандинавски хладнокровно и прямолинейно: карбоновые кузовные панели на гиперкаре Regera в буквальном смысле голые — их даже лаком решили не покрывать.
Обновлено в 04:18
Космос
В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей
В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.
Обновлено вчера в 04:57
Общество
Названы причины падения рождаемости в России
В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46