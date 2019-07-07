Политика

Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГАRT на русском 09:21

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации. Указ опубликован на сайте главы государства.
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Подробнее о событии

Губернатором Луганской области стал Виталий Комарницкий

Коммерсантъ11:42

Зеленский назначил нового губернатора Луганской области

РБК11:04

Зеленский представил нового главу Луганщины

Телеканал 360°10:01

Зеленский назначил главу Луганской области

Газета.Ru10:17

Зеленский назначил губернатора Луганской области

Lenta.ru10:10

Зеленский назначил главой Луганской области ректора в ЛНР

Московский Комсомолец10:23

Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА

RT на русском09:21
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Экономика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Люди застряли на аттракционе в Летнем саду в Ижевске

В Летнем саду в Ижевске люди застряли на карусели.
Обновлено в 10:33
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Политика

Рейтинг Трампа достиг максимума с момента инаугурации

Рейтинг американского лидера Дональда Трампа достиг максимального значения с момента официального вступления президента в должность.
Обновлено в 12:45
Происшествия

В Тюмени баржа оборвала над рекой высоковольтный кабель

Обновлено в 13:15
Футбол

«Ростов» проиграл «Ганноверу» в товарищеском матче

«Ростов» потерпел поражение от «Ганновера» в заключительном товорищеском матче на сборе в Австрии.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено в 01:45
Политика

Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки

Обновлено в 07:05
Игры

В этом году Blizzard удалось получить права на домен для Diablo 4

Пользователь Reddit обратил внимание на то, что в январе этого года Blizzard удалось получить права на домен для Diablo 4 (diablo4.com), который «гулял» по чужим рукам ещё с 2002 года.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено в 06:52
Экономика

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников.
Обновлено в 12:10
Политика

ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики за прошедшие сутки 18 раз нарушили режим перемирия (прекращения огня) в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли

В машине находились десять человек, пятеро из них погибли.
Обновлено в 11:29
Авто

В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Культура

Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ

Обновлено в 10:50
Футбол

Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира

Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева пожаловалась на сильные головные боли

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на сильную головную боль и попросила о помощи.
Обновлено в 01:19
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Лолиту чуть не убили в Донбассе после развода с мужем

Ранее молодой муж Лолиты впервые прервал молчание после разрыва.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Химическая атака в Лестершире: пострадало порядка десяти человек

По меньшей мере десять человек, включая трех полицейских, были доставлены в больницу после химической атаки возле паба в Лестершире в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута, пишут СМИ

Отключение электричества произошло в 23.30 в субботу (6.30 воскресенье мск), в результате два нефтеперерабатывающих завода Amuay и Cardon остались без света и не смогли продолжить работу.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Дуа Липа встречается с братом сестер Хадид

Британская певица Дуа Липа подтвердила отношения с манекенщиком Анваром Хадид, который является младшим братом Беллы и Джиджи Хадид.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами

Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
Обновлено в 11:41
Авто

Японцы используют каршеринг для сна и отдыха

Некоторые использовали машины в качестве камеры хранения для сумок и личных вещей, но чаще просто сидели в них с ноутбуком - вместо, скажем, кафе.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Звезды «ДОМа-2» Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов расстались

Звезда «ДОМа-2» Татьяна Мусульбес намекнула на развод с мужем. Тем не менее, звезды проекта "ДОМ-2" уже не вместе.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

Глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:30
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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