Политика
Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГАRT на русском 09:21
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации. Указ опубликован на сайте главы государства.
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Экономика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией
Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Люди застряли на аттракционе в Летнем саду в Ижевске
В Летнем саду в Ижевске люди застряли на карусели.
Обновлено в 10:33
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Политика
Рейтинг Трампа достиг максимума с момента инаугурации
Рейтинг американского лидера Дональда Трампа достиг максимального значения с момента официального вступления президента в должность.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Тюмени баржа оборвала над рекой высоковольтный кабель
Обновлено в 13:15
Футбол
«Ростов» проиграл «Ганноверу» в товарищеском матче
«Ростов» потерпел поражение от «Ганновера» в заключительном товорищеском матче на сборе в Австрии.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Политика
Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
Обновлено в 07:05
Игры
В этом году Blizzard удалось получить права на домен для Diablo 4
Пользователь Reddit обратил внимание на то, что в январе этого года Blizzard удалось получить права на домен для Diablo 4 (diablo4.com), который «гулял» по чужим рукам ещё с 2002 года.
Обновлено в 08:46
Экономика
Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников
Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников.
Обновлено в 12:10
Политика
ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе
Украинские силовики за прошедшие сутки 18 раз нарушили режим перемирия (прекращения огня) в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли
В машине находились десять человек, пятеро из них погибли.
Обновлено в 11:29
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Культура
Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 10:50
Футбол
Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира
Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева пожаловалась на сильные головные боли
Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на сильную головную боль и попросила о помощи.
Обновлено в 01:19
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Лолиту чуть не убили в Донбассе после развода с мужем
Ранее молодой муж Лолиты впервые прервал молчание после разрыва.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Химическая атака в Лестершире: пострадало порядка десяти человек
По меньшей мере десять человек, включая трех полицейских, были доставлены в больницу после химической атаки возле паба в Лестершире в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута, пишут СМИ
Отключение электричества произошло в 23.30 в субботу (6.30 воскресенье мск), в результате два нефтеперерабатывающих завода Amuay и Cardon остались без света и не смогли продолжить работу.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Дуа Липа встречается с братом сестер Хадид
Британская певица Дуа Липа подтвердила отношения с манекенщиком Анваром Хадид, который является младшим братом Беллы и Джиджи Хадид.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами
Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
Обновлено в 11:41
Авто
Японцы используют каршеринг для сна и отдыха
Некоторые использовали машины в качестве камеры хранения для сумок и личных вещей, но чаще просто сидели в них с ноутбуком - вместо, скажем, кафе.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Звезды «ДОМа-2» Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов расстались
Звезда «ДОМа-2» Татьяна Мусульбес намекнула на развод с мужем. Тем не менее, звезды проекта "ДОМ-2" уже не вместе.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Медведчук рассказал, как стал кумом Путина
Глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:30