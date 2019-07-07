Политика
Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГАRT на русском 09:21
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации. Указ опубликован на сайте главы государства.
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Общество
Ученые назвали вырубку леса фактором затопления в Иркутской области
Как пояснил «Известиям» кандидат биологических наук Алексей Ярошенко, сильнейшее наводнение в Иркутской области, унесшее 22 жизни, приобрело столь катастрофический характер в том числе из-за вырубок.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Музыкант Сергей Троицкий устроил дебош в аэропорту
Известный российский рокер Сергей Троицкий устроил дебош в подмосковном аэропорту Жуковский.
Обновлено в 17:27
Политика
В Грузии люди требуют уволить ведущего за брань в адрес Путина
Несколько сотен человек собрались у здания телекомпании «Рустави 2», требуя уволить тележурналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента России, прямой эфир транслируют грузинские телекомпании.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено в 22:18
Авто
В Перми выставили на продажу Ниву с «собачьими» дверьми
Оказывается, этот экземпляр — уникальный прототип, сделанный АвтоВАЗом в единственном экземпляре в 1992 году.
Обновлено в 12:42
Общество
Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю в Москве
Синоптики рассказали, что в первой половине предстоящей недели в Москве ожидаются грозы, а затем почти каждый день будут идти дожди.
Обновлено в 20:31
Авто
Audi откажется от сенсорных экранов в салоне своих автомобилей
Марк Лихте предполагает, что возможно в будущем дисплеи заменят проекционные экраны и голосовое управление.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
«Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян
Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
Обновлено в 17:54
Общество
Эксперты объяснили падение рождаемости в России
Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года достиг минимума в этом десятилетии и составил 1,58, рассчитали в Росстате.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Боня решила нарастить мышцы после обвинений в худобе
Обновлено в 14:35
Политика
Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками
Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено вчера в 04:20
Общество
ЦПК усомнился в объективности суда против военных строителей
Центр подготовки космонавтов (ЦПК) готовится снова подать в суд на военных строителей, ремонтировавших гидролабораторию для тренировок космонавтов, поскольку категорически не согласен с решением двух предыдущих судебных инстанций.
Обновлено в 20:07
Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено в 21:56
Политика
Путь в будущее: Германия объяснила потребность в «Северном потоке -2»
Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер рассказал Bild о потребности страны в реализации "Северного потока-2".
Обновлено в 22:22
Транспорт
Сергей Цивилев рассказал о строительстве кузбасского автобана
Строительство кузбасского автобана идёт по графику и находится на завершеющем этапе.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX
Обновлено в 12:53
Футбол
«Енисей» вырвал победу у «Текстильщика» Бояринцева в первом туре ФНЛ
Енисей победил Текстильщик (1:0) в матче первого тура ФНЛ благодаря голу форварда Артема Делькина в компенсированное ко второму тайму время.
Обновлено в 10:55
Кино
20-летний актер Disney умер от приступа во сне
Обновлено в 05:40
Происшествия
Мужчина случайно проглотил живую рыбу и умер
Обновлено в 19:10
Политика
Трамп ответил на критику британского посла в США
Ранее сразу несколько газет опубликовали выдержки из сообщений, которые своему начальству отправлял посол Соединенного Королевства в США Ким Дэррок.
Обновлено в 20:45
Футбол
Месси могут отстранить от игр за сборную на два года
Обновлено в 16:35
Происшествия
Баржа оборвала высоковольтный кабель в Тюмени
Подъёмный кран, установленный на барже, оборвал высоковольтный кабель.
Обновлено в 12:48
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Политика
Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу
Указ президента России Владимира Путина о приостановке сообщения между Россией и Грузией в понедельник, 8 июля, вступил в силу.
Обновлено в 18:46
Здоровье
Опасные приморские пляжи назвал Роспотребнадзор
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю предупреждает, что купание в неустановленных местах опасно для здоровья населения, так как возможен риск заражения энтеровирусными и кишечными инфекциями.
Обновлено в 16:23
Футбол
Факел — Торпедо (Москва) 0:1
Обновлено в 13:54
Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазины
В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 22:16
Армия и оружие
Украина заметила активность российских подлодок в Босфоре
Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
Экономика
Deutsche Bank объявил о сокращении 18 тысяч сотрудников
В рамках масштабной реорганизации финансовый институт Deutsche Bank планирует сократить около 18 тысяч сотрудников.
Обновлено в 21:42