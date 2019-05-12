Политика
Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации президентаРИА Новости 13:09
Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд назначений на ключевые посты в стране. Так, юрист Андрей Богдан стал главой администрации президента. Богдан в 2014 году стал советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, а также является адвокатом бизнесмена.
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Происшествия
В московском метро в тоннеле встали три поезда
Обновлено в 13:25
Происшествия
У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски
У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Авто
Skoda Rapid получит новый турбомотор
На международных рынках 1.0 TSI представлен в двух вариантах мощности: 95 и 115 л.с. Предполагается, что Rapid получит более производительный вариант.
Обновлено в 09:01
Хоккей
Швеция — Россия 1:3 (2-й период)
Ранее сообщалось, что Ландеског открыл счёт в матче сборных Швеции и России на ЧМ.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Эль Фаннинг упала в обморок на вечеринке в Каннах
На вечеринке в Каннах американская актриса Эль Фаннинг упала в обморок.
Обновлено в 10:06
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Политика
Песков подтвердил рост зарплат в Кремле и правительстве
Сотрудники администрации президента России и аппарата правительства действительно стали получать больше денег, подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:35
Музыка
Боярский, Буланова и Друзь снялись в клипе группы «Кирпичи»
В съемках юмористического видео приняли участие знаменитые артисты и телеведущие.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде»
Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".
Обновлено в 03:32
Происшествия
Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским
Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55
Политика
Учетные записи увольняющихся журналистов «Коммерсанта» разблокировали
Подавшим заявление об уходе сотрудникам газеты "Коммерсант" на некоторое время были заблокированы их учетные записи, но затем проблема была решена, хотя обстановка в редакции напряженная, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора издания Глеб Черкасов.
Обновлено в 10:31
Общество
Во Франции умер парикмахер, который изобрел укладку
Французский парикмахер и предприниматель Патрик Алес, которого СМИ называют изобретателем укладки волос, скончался в возрасте 88 лет, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 12:19
Политика
Совбез ООН отказался от обсуждения украинского закона о языке
Против идеи России провести заседание Совбеза ООН по поводу украинского закона о языке выступили шесть стран, включая США, Францию и Великобританию.
Обновлено в 02:00
Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие
Самоходную гаубицу «Мста-С» модернизируют
Обновлено в 05:52
Спорт
«Ростов-Дон» выиграл гандбольный чемпионат России
Обновлено в 14:36
Гаджеты
Honor представил новые смартфоны
Обновлено в 10:38
Энергетика
ЛУКОЙЛ заявил об отсутствии интереса к Антипинскому НПЗ
У ЛУКОЙЛа в настоящее время отсутствует интерес к Антипинскопу НПЗ, заявил вице-президент компании по нефте- и газопереработке Рустем Гималетдинов, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:30
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
Как сообщает пресс-служба УАЗа, легендарный внедорожник окончательно превратился в «грузовик».
Обновлено в 07:17
Экономика
«Трансмашхолдинг» начинает строительство завода в Аргентина
Дочерняя структура "Трансмашхолдинга" "ТМХ-Аргентина" начала строительство завода по производству поездов в Аргентине.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Смерч в Польше повредил более сотни домов
Сильнейший смерч пронесся во вторник неподалеку от польского города Люблин, обрывая линии электропередач и вырывая деревья с корнем.
Обновлено в 12:34
Общество
Forbes назвал самых перспективных россиян моложе 30 лет
Обновлено в 03:11
Политика
Тереза Мэй объявила об уступках в соглашении о выходе из Евросоюза
Мэй не уточнила, будет ли у избирателей возможность проголосовать за отмену Brexit; правительство берет на себя обязательство пересмотреть политическую декларацию о будущих отношениях Лондона и Брюсселя таким образом, чтобы учесть пожелания британских депутатов и новые условия договора о выходе из ЕС.
Обновлено в 13:41
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном смену властей на Украине
Обновлено в 14:58
Культура
В Москве открыли бюст Иосифа Кобзона
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР попало на видео
Обновлено в 06:54
Теннис
Шарапова вошла в заявочный лист Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова включена в заявочный лист Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема.
Обновлено в 13:42
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39