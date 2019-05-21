Политика
Адвокат Коломойского возглавил главу администрации ЗеленскогоНациональная служба новостей 14:25
Главой администрации президента Украины назначен Андрей Богдан, передает «Коммерсант». Богдан много лет был личным юристом бизнесмена Игоря Коломойского.
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Авто
Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже
Обновлено в 05:05
Хоккей
Хаванов прокомментировал низкую результативность Овечкина на ЧМ
Бывший хоккеист сборной России Александр Хаванов считает, что низкая результативность нападающего Александра Овечкина на чемпионате мира не является проблемой, так как его команда добивается успеха.
Обновлено в 10:59
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что больна раком
Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком. Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Авто
С начала продаж седан Lada Vesta подорожал на 80 тысяч рублей
Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено в 08:48
Футбол
«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за место в Лиге Европы
У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2.
Обновлено в 17:34
Наука
Создан самый громкий звук под водой
Обновлено в 00:30
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Сын Орбакайте отметил день рождения с мачехой Подольской
В большой и дружной семье Пресняковых случилось сразу два праздника подряд - 20 мая свой 37-й день рождения отмечала Наталья Подольская, а 21 мая 28 лет исполнилось сыну Владимира Преснякова-младшего - Никите.
Обновлено в 12:21
Здоровье
Два литра воды в день могут привести к отравлению
В основе убеждения, что надо пить не меньше двух литров воды в день, лежит давняя (1945 года) рекомендация американской государственной организации Food and Nutrition Board.
Обновлено в 14:31
Политика
Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Верховный суд Грузии оставил в силе приговор Саакашвили
Верховный суд Грузии не удовлетворил иск защиты экс-президента Михаила Саакашвили об упразднении приговора Тбилисского апелляционного суда, подразумевающее трехлетнее заключение по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, сообщает Главная прокуратура страны.
Обновлено в 17:12
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Интернет
Microsoft выпустила новое обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10 и начала его распространение пользователям во вторник.
Обновлено в 17:55
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Общество
Ивлеева и Монеточка попали в список Forbes «до 30»
Обновлено в 07:09
Футбол
«Локомотив» — «Урал» — это своеобразная игра в «кошки-мышки». Комментаторы «Матч ТВ» - о финале Кубка России
Комментаторы «Матч ТВ» поделились ожиданиями от финала Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом».
Обновлено в 18:11
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида из Black Star
Тимати прокомментировал уход певца Егора Крида из Black Star.
Обновлено в 04:36
Общество
В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»
Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено в 13:28
Футбол
В «Краснодар» может перейти полузащитник «ПЕК Зволле» Намли
Контракт с «Краснодаром» может подписать полузащитник голландского клуба «ПЕК Зволле» Юнес Намли.
Обновлено в 17:45
Экономика
Коломойский проиграл суды на миллиарды гривен
Национальный банк Украины (НБУ) и "Приватбанк" выиграли дело по двум искам, от компаний, которые требовали освободить их от обязательств на более чем 2,7 млрд гривен.
Обновлено в 16:31
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
Обновлено в 17:12
Общество
Архитекторы помогут подобрать площадку для храма в Екатеринбурге
Архитекторы и градостроители Екатеринбурга проработают «победившие» в народном голосовании площадки для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 08:13
Хоккей
Вратарь сборной Швеции: счастлив, что мне дали сыграть с Россией
Вратарь сборной Швеции Якоб Маркстрём подвёл итоги проигранного матча с Россией (4:7).
Обновлено в 17:22
Игры
GRID 2 временно стала бесплатной в Steam
Вместе с бесплатной раздачей GRID 2 в Steam запустили скидку на более новую GRID Autosport — ее можно приобрести за 119 руб. вместо 599.
Обновлено в 17:45
Гаджеты
Apple представила первый восьмиядерный MacBook Pro
Обновлено в 14:41