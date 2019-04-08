Зеленский настоял на проведении дебатов с Порошенко 19 апреляГазета.Ru 04:57

Кандидат в украинские президенты и шоумен Владимир Зеленский заявил, что настаивает на проведении дебатов с действующим президентом страны Петром Порошенко 19 апреля, передает ТАСС. До этого стало известно, что Порошенко звал Зеленского на дебаты 14 апреля.

Зеленский настоял на проведении дебатов с Порошенко 19 апреля

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