Политика
Зеленский настаивает на освобождении моряков не в порядке обменаRT на русском 04:00
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуть украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение госграницы в Керченском проливе, не в порядке обмена.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:13, Вашингтон
Происшествия
Инна Чурикова попала в реанимацию
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Танковый бой Т-72 и Abrams в Польше сняли на видео
На польском полигоне Пески военные смоделировали танковый бой с участием американских Bradley и M1 Abrams, польских Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (лицензия советской гусеничной боевой машины пехоты).
Обновлено в 08:06
Хоккей
Панарин ответил в «Инстаграме» на критику по поводу своего интервью
Форвард сборной России и клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на критику в свой адрес в социальных сетях.
Обновлено в 02:11
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию паводка в Иркутской области
«Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — заявил Путин на совещании.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Сильное землетрясение вызвало панику в Афинах
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:59
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Обновлено в 09:03
Происшествия
Два участника нападения Басаева на Дагестан получили по 15 лет колонии
Двое членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году, приговорены к 15 годам колонии строгого режима каждый, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Обновлено в 09:08
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Спорт
Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в произвольной программе
Российские синхронистки выиграли золото в соревнованиях групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено в 07:42
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Первый снег выпал на Полюсе холода в Якутии
Первый снег выпал в горах в районе села Томтор Оймяконского улуса Якутии, который также называют Полюсом холода.
Обновлено в 07:41
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Наука
Построена «энергетическая карта» Красноярского края
Сообщается, что исследователи рассмотрели оптимальные схемы взаимодействия различных способов получения энергии на разнородных территориях, а также обозначили преимущества и недостатки возобновляемых видов энергии применительно к конкретным городам и поселениям.
Обновлено 17 июля в 03:16
Гаджеты
Huawei передумала заменять Android своей ОС
Впоследствии Google приостановил сотрудничество с китайской корпораций, что поставило под угрозу использование и обновление операционной системы Android на смартфонах Huawei.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Героиню интервью о героине отпустили из СИЗО под подписку о невыезде
Героиню интервью о героине Тэо Логос (настоящее имя — Анна Глазова), обвиняемую в незаконном обороте наркотиков, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Обновлено в 09:09
Культура
Александр Ширвиндт празднует юбилей
Актер, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в пятницу, 19 июля, празднует юбилей.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой
Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Из-за визита патриарха в Сергиевом Посаде не работала скорая помощь
В Сергиевом Посаде находится всего одна подстанция, то есть работа всей скорой помощи в городе была фактически парализована.
Обновлено вчера в 13:38
Технологии
Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.
Обновлено в 03:23
Происшествия
СМИ назвали производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
По предварительным данным, батарея была доделана в 2016 году и установлена в «Лошарике».
Обновлено в 07:36
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Хавбек футбольного клуба "Ростов" Резиуан Мирзов фактически стал игроком московского "Спартака".
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
Главным редактором ТАСС станет Михаил Петров
Заместитель главного редактора информационного агентства ТАСС Михаил Петров с 2 августа становится главным редактором агентства.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Экономика
С 1 августа неработающим пенсионерам повысят пенсии
Обновлено в 07:45