Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуть украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение госграницы в Керченском проливе, не в порядке обмена.

Зеленский настаивает на освобождении моряков не в порядке обмена

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