Политика

Зеленский потребовал освободить украинских моряков без обменаМир новостей 05:45

Ранее между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялся первый телефонный разговор. Он продлился около 20-ти минут. Основной его темой стал обмен пленными по формуле «всех на всех».
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Зеленский настаивает на освобождении украинских моряков без обмена

Комсомольская правда04:01

Зеленский настаивает на освобождении моряков не в порядке обмена

RT на русском04:00

Зеленский настаивает на освобождении украинских моряков не в порядке обмена

ТАСС03:39

Зеленский потребовал вернуть Украине моряков не в порядке обмена

Ведомости03:43

Зеленский потребовал освободить украинских моряков не в порядке обмена

Известия03:40

Зеленский настаивает на освобождении украинских моряков на особых условиях

Газета.Ru04:00

Зеленский потребовал освобождения моряков без обмена

Интерфакс03:37
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:13, Вашингтон
Общество

Туристам запретят гулять по крышам домов Петербурга

Частные организации, физические лица организовывают группы туристов и водят по крышам.
Обновлено в 05:11
Путешествия

Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы

Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Политика

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Экономика

Акции «Норникеля» обновили исторический максимум

Предыдущий максимум в 14,868 тыс. рублей за акцию был зафиксирован 19 июня текущего года перед дивидендной отсечкой по выплате годовых дивидендов за 2018 год.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Названа причина задымления Boeing в Шереметьево

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская назвала причину задымления в самолете Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»).
Обновлено в 04:27
Политика

Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсада

Обновлено в 04:44
Кино

Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»

Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Здоровье

Башкирия направит на борьбу с болезнями сердца 2,4 млрд рублей

Общий объем финансирования составит 2,4 млрд рублей за пять лет.
Обновлено в 05:01
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Обновлено вчера в 12:27
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика

Москалькова напомнила, что Вышинский категорически против обмена

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева провести обмен Вышинского на осужденного в РФ за терроризм Олега Сенцова.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Шариатский суд опроверг развод экс-короля Малайзии и мисс Москва

Шариатский суд Сингапура опроверг развод бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Алла Пугачева притворилась глухой

В другом ролике Пугачева и Галкин уже заняли свои места в зрительном зале, позируют фотографам, но молчат.
Обновлено в 03:39
Политика

МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии

В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Экономика

Чистая прибыль Microsoft выросла на 49%

Чистая прибыль компании Microsoft выросла на 49%. Это следует из квартального финансового отчета разработчика программного обеспечения.
Обновлено в 04:27
Общество

Врача уволили после жалобы на опасное оборудование и низкие зарплаты

В Новосибирске уволили заведующего Клинической стоматологической поликлиникой № 2 Романа Салова из-за того, что он рассказал о плохих условиях труда и нарушениях - в том числе низких зарплатах и опасном оборудовании.
Обновлено в 05:04
Наука

Потребление соли увеличивает случаи инсультов и сердечных приступов

Несоблюдение правил связано с новыми случаями инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 05:26
Политика

СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

Верховный суд подтвердил частичную ответственность Нидерландов за события в Сребренице

Нидерланды несут частичную ответственность за гибель 350 боснийских мусульман, пытавшихся укрыться на базе голландских миротворцев после падения Сребреницы в июле 1995 года.
Обновлено в 05:50
Общество

Покрас Лампас восстановит залитую гудроном работу в Екатеринбурге

Обновлено в 04:32
Кино

В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»

На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Экономика

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие

Появилось видео ракетных стрельб в Черном море

Боевые расчеты фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес» произвели учебные стрельбы в Черном море.
Обновлено в 02:04
Транспорт

На Большой кольцевой линии метро произошел сбой

В утренний час пик сегодня в московском метро произошел сбой на Большой кольцевой линии.
Обновлено в 01:46
Экономика

«Северсталь» рассматривает возможность выхода на рынок заимствований

Видим, что все они открыты, и будем выбирать.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено вчера в 16:13
Общество

Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом

Обновлено в 03:17
Авто

Обновленный Hyundai Solaris получил новый двигатель

Благодаря новым функциям и новой трансмиссии Smartstream, которая заменила предыдущую 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, Accent 2020 имеет расход топлива в 7,1 литра на 100 км в городе, 5,7 л по шоссе и 6,5 л в смешанном цикле.
Обновлено вчера в 23:17
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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