Политика
Зеленский настаивает на освобождении моряков не в порядке обменаRT на русском 04:00
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуть украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение госграницы в Керченском проливе, не в порядке обмена.
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Здоровье
Врачи предупредили об опасности детокс-диет
Крылов отметил, что организм самостоятельно справиться с детоксикацией, эти процессы не следует стимулировать.
Обновлено в 06:00
Политика
Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому
Обновлено в 09:27
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Культура
Александр Ширвиндт отмечает 85-летний юбилей
Художественному руководителю Московского академического театра сатиры, народному артисту РСФСР исполнилось 85 лет, передает ОТР.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В столичном метро на ходу расцепились вагоны поезда
Прямо во время движения сцепка вагонов отсоединилась от поезда.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено в 08:59
Политика
Зеленский предложил обменять Вышинского на Сенцова
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Обновлено в 08:46
Политика
Дана Борисова разгневала украинских националистов
Обновлено в 09:17
Происшествия
Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса
Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 17 июля в 12:26
Экономика
В Boeing подсчитали потери из-за простоя 737 MAX
Компания Boeing подсчитала убытки из-за запрета на полеты для самой продаваемой модели своих лайнеров - линейки новейших 737 MAX.
Обновлено в 06:50
Интернет
«ВКонтакте» анонсировала запуск приложения для знакомств Lovina
Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала приложение для знакомств Lovina.
Обновлено в 09:48
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Обновлено в 08:00
Политика
Украинская пиццерия устроила антироссийскую акцию
По словам администратора, в заведение часть заходят «пророссийски настроенные» люди, которые не хотят общаться на украинском или английском языках, а персонал пиццерии принципиально не говорит по-русски.
Обновлено в 09:51
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Транспорт
В Москве за два года построят еще семь эстакад и тоннель
В ближайшие два года в Москве построят семь эстакад и тоннель при реконструкции развязок на МКАД.
Обновлено в 06:37
Кино
Джон Коннор возвращается в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы»
Совсем недавно на знаменитом фестивале «Comic-con» (16+) известный продюсер и режиссер объявил, что в новой картине «Терминатор: Темные судьбы» (16+), премьера которого планируется на 31 октября 2019 года, снимется Эдвард Ферлонг в роли Джона Коннора.
Обновлено в 06:31
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Политика
Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию
Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.
Обновлено в 04:29
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Политика
Зеленский уволил посла Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 09:31
Политика
Facebook удалил изображение со свастикой на гербе РФ
Социальная сеть Facebook удалила изображение со свастикой на фоне государственного герба Российской Федерации.
Обновлено в 08:21
Религия
В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту
На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.
Обновлено в 02:11
Авто
Chery привезет в Россию автомобили премиального суббренда Exeed
Китайский автопроизводитель Chery выводит на международный рынок свой суббренд премиального класса Exeed.
Обновлено в 09:37
Экономика
«Ростех» впервые выпустит облигации
Более 30 млрд руб. из привлеченных средств «Ростех» планирует потратить на покупку вертолетов «Ансат» и Ми-8 в медицинской комплектации (выпускает принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России») для Национальной службы санитарной авиации, которая оказывает медицинскую помощь людям в труднодоступных регионах России.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Советник Зеленского спрогнозировал судьбу ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Никита Потураев, советник украинского лидера Владимира Зеленского, в интервью изданию «Цензор.нет» заявил, что в случае нападения на Донбасс и Крым вооруженные силы Украины (ВСУ) будут полностью разбиты.
Обновлено в 10:25