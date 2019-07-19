Политика

Зеленский настаивает на освобождении моряков не в порядке обменаRT на русском 04:00

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуть украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение госграницы в Керченском проливе, не в порядке обмена.
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Зеленский потребовал освободить украинских моряков не в порядке обмена

Известия03:40

Зеленский настаивает на освобождении моряков не в порядке обмена

RT на русском04:00

Зеленский настаивает на освобождении украинских моряков на особых условиях

Газета.Ru04:00

Зеленский о задержанных в РФ украинских моряках: «Нам должны вернуть»

REGNUM03:48

Зеленский настаивает на освобождении украинских моряков без обмена

Комсомольская правда04:01

Зеленский настаивает на освобождении украинских моряков не в порядке обмена

ТАСС03:39

Зеленский призвал РФ вернуть моряков не в порядке обмена

Народные новости03:19
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:45, Вашингтон
Здоровье

Врачи предупредили об опасности детокс-диет

Крылов отметил, что организм самостоятельно справиться с детоксикацией, эти процессы не следует стимулировать.
Обновлено в 06:00
Политика

Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому

Обновлено в 09:27
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Культура

Александр Ширвиндт отмечает 85-летний юбилей

Художественному руководителю Московского академического театра сатиры, народному артисту РСФСР исполнилось 85 лет, передает ОТР.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В столичном метро на ходу расцепились вагоны поезда

Прямо во время движения сцепка вагонов отсоединилась от поезда.
Обновлено в 10:25
Политика

Путин одним «русским словом» ответил на проблему затопленного Тулуна

Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии

Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено в 08:59
Политика

Зеленский предложил обменять Вышинского на Сенцова

Обновлено вчера в 16:09
Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации

Обновлено в 08:46
Политика

Дана Борисова разгневала украинских националистов

Обновлено в 09:17
Происшествия

Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса

Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 17 июля в 12:26
Экономика

В Boeing подсчитали потери из-за простоя 737 MAX

Компания Boeing подсчитала убытки из-за запрета на полеты для самой продаваемой модели своих лайнеров - линейки новейших 737 MAX.
Обновлено в 06:50
Интернет

«ВКонтакте» анонсировала запуск приложения для знакомств Lovina

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала приложение для знакомств Lovina.
Обновлено в 09:48
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз

Обновлено в 08:00
Политика

Украинская пиццерия устроила антироссийскую акцию

По словам администратора, в заведение часть заходят «пророссийски настроенные» люди, которые не хотят общаться на украинском или английском языках, а персонал пиццерии принципиально не говорит по-русски.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Несколько человек пострадали при задымлении самолета в Шереметьево

Обновлено в 01:01
Политика

В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Транспорт

В Москве за два года построят еще семь эстакад и тоннель

В ближайшие два года в Москве построят семь эстакад и тоннель при реконструкции развязок на МКАД.
Обновлено в 06:37
Кино

Джон Коннор возвращается в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы»

Совсем недавно на знаменитом фестивале «Comic-con» (16+) известный продюсер и режиссер объявил, что в новой картине «Терминатор: Темные судьбы» (16+), премьера которого планируется на 31 октября 2019 года, снимется Эдвард Ферлонг в роли Джона Коннора.
Обновлено в 06:31
Происшествия

СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Политика

Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию

Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.
Обновлено в 04:29
Наука

Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов

Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Политика

Зеленский уволил посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 09:31
Политика

Facebook удалил изображение со свастикой на гербе РФ

Социальная сеть Facebook удалила изображение со свастикой на фоне государственного герба Российской Федерации.
Обновлено в 08:21
Религия

В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту

На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.
Обновлено в 02:11
Авто

Chery привезет в Россию автомобили премиального суббренда Exeed

Китайский автопроизводитель Chery выводит на международный рынок свой суббренд премиального класса Exeed.
Обновлено в 09:37
Экономика

«Ростех» впервые выпустит облигации

Более 30 млрд руб. из привлеченных средств «Ростех» планирует потратить на покупку вертолетов «Ансат» и Ми-8 в медицинской комплектации (выпускает принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России») для Национальной службы санитарной авиации, которая оказывает медицинскую помощь людям в труднодоступных регионах России.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

Советник Зеленского спрогнозировал судьбу ВСУ при атаке на Донбасс и Крым

Никита Потураев, советник украинского лидера Владимира Зеленского, в интервью изданию «Цензор.нет» заявил, что в случае нападения на Донбасс и Крым вооруженные силы Украины (ВСУ) будут полностью разбиты.
Обновлено в 10:25
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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