Политика
Зеленский созвал внеочередное заседание РадыРЕН ТВ 07:06
Президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады. Об этом сообщил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. По его словам, глава государства хочет изменить избирательное законодательство.
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Гаджеты
Рэпер Баста запускает собственный бренд аудиотехники «Z»
Обновлено в 07:10
Авто
Toyota объявила о возрождении модели Granvia
Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Происшествия
Названа причина остановки поездов метро в Москве
Обновлено в 14:04
Хоккей
Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
Политика
Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатов
Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о ситуации, в которой "видела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние".
Обновлено в 17:22
Политика
В США прошли марши против ограничения прав на аборты
Марши против ограничения прав на аборты прошли в понедельник по всем Соединенным Штатам Америки.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
Офицеры ВСУ попались на краже снарядов
Военная прокуратура Украины задержала офицеров ВСУ, которые имеют отношение к хищению свыше 270 артиллерийских снарядов.
Обновлено в 16:49
Авто
Половина иномарок в России производится на трех автозаводах
Второе место занимает калининградский «Автотор» (203,4 тыс. шт.), а третье – тольяттинский АВТОВАЗ (172,2 тыс. шт.).Как отмечают эксперты агентства, сборка иномарок в нашей стране осуществляется на 29 автозаводах.
Обновлено в 02:24
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что больна раком
Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком. Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в течение двух недель.
Обновлено в 19:49
Космос
Трава у дома
В 1998 году прямо из космического пространства американский астронавт Эндрю Томас с российской орбитальной станции «Мир» заявил, что 21 мая будет считаться Международным днем космоса.
Обновлено в 02:51
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Общество
Британские рестораны Джейми Оливера объявили о банкротстве
Внешнее управление введено в 25 заведениях Известный британский повар, телеведущий и ресторатор Джейми Оливер объявил о банкротстве своих 25 ресторанов в Великобритании.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция
Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Игры
GRID 2 временно стала бесплатной в Steam
Вместе с бесплатной раздачей GRID 2 в Steam запустили скидку на более новую GRID Autosport — ее можно приобрести за 119 руб. вместо 599.
Обновлено в 17:45
Экономика
Baring Vostok подал второй иск к банку «Восточный»
Фонд Baring Vostok подал второй иск к банку «Восточный» с требованием провести внеочередное собрание акционеров.
Обновлено в 19:29
Технологии
Сервис по заказу такси Gett получил предупреждение ФАС
Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила о предупреждении, которое вынесено ООО «Геттакси Рус» (юрлицо сервиса заказа такси Gett).
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Теннис
Шарапова и Касаткина включены в основную сетку Уимблдона
Россиянки Мария Шарапова и Дарья Касаткина попали в заявку основной сетки одного из турниров серии "Большого шлема" – Уимблдона.
Обновлено в 17:42
Наука
Стало известно, как растения запоминают пережитые экстремальные условия, чтобы приспособиться к ним
Российские ученые обнаружили связь между двумя сигнальными системами, которые помогают растениям выжить в стрессовых ситуациях, запоминая опасные условия и подстраиваясь под них.
Обновлено в 06:32
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Польше смерч повредил более ста зданий
Сильный смерч прошел во вторник недалеко от польского Люблина и повредил 120 зданий, один человек ранен, сообщает радиостанция RMFFM.
Обновлено в 11:57
Гаджеты
Apple представила первый восьмиядерный MacBook Pro
Обновлено в 14:41
Экономика
24 млн граждан могут лишить пенсии
По предварительным данным Росстата на текущий год, общее число трудоспособных граждан превышает 81 млн. Еще 2,4 млн - неработающие инвалиды.
Обновлено в 12:03
Гаджеты
HTC готовит новый смартфон с процессором Snapdragon 710
Работать аппарат будет на процессоре Snapdragon 710 и получит 6 ГБ оперативной памяти.
Обновлено в 15:19
Общество
Психолог порекомендовала не уступать пенсионерам место в метро
Психолог Люция Сулейманова порекомендовала жителям Москвы не уступать место в метро пожилым людям.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие
«АрМИ-2019»: в Азербайджане пройдут военные соревнования
"АрМИ-2019"\: в Азербайджане пройдут военные соревнования "Армейские международные игры-2019" пройдут с 3 по 17 августа.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
Обновлено в 17:12