Политика

Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей ПарубийREGNUM 13:03

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
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Зеленский призвал созвать заседание Рады для изменения закона о выборах депутатов

RT на русском11:07

Рада созвала внеплановое заседание после предложений Зеленского о выборах

РБК12:35

Спикер Рады назначил внеочередное пленарное заседание на полдень 22 мая

ТАСС12:34

Верховная Рада собирает внеочередное заседание

ТК Звезда14:40

Верховная Рада созвала внеочередное заседание

Говорит Москва12:58

Зеленский созвал внеочередное заседание Рады

РЕН ТВ07:06

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады, заявил Ляшко

РИА Новости06:24
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
Хоккей

Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею

Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, стали залогом итоговой победы команды в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Музыка

Дробыш хочет подать в суд на организаторов «Евровидения»

Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU) из-за того, что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 14:28
Шоу-бизнес

Меган Маркл просила подругу найти ей знаменитого бойфренда

Бывшая подруга герцогини поделилась откровенными воспоминаниями В недавнем интервью британская телеведущая Лиззи Канди прокомментировала личную жизнь своей бывшей близкой подруги Меган Маркл.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде»

Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".
Обновлено в 03:32
Происшествия

Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе

Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.
Обновлено в 03:17
Здоровье

Волгоградцам назвали опасности, которые могут подстерегать их дома

В каждом доме есть безобидные на первый взгляд вещи, представляющие опасность для здоровья и даже жизни. Особенно нужно беречь от них детей.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
Спорт

Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак

Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Авто

С начала продаж седан Lada Vesta подорожал на 80 тысяч рублей

Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено в 08:48
Политика

Основатель Huawei оценил выдачу компании временной лицензии США

Выдача США 90-дневной временной генеральной лицензии китайской телекоммуникационной компании Huawei не имеет большого значения, заявил основатель компании Жэнь Чжэнфэй.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Причины трагедии в Керченском колледже установлены

Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

В Рязани начались соревнования боевых «кентавров»

Всего задействовано 30 военнослужащих и лошадей, или, как их неофициально называют в войсках, боевых "кентавров".
Обновлено в 14:43
Политика

Госдума одобрила законопроект о посещении родных в реанимации

Госдума во вторник, 21 мая, приняла в третьем, окончательном, чтении поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Обновлено в 08:51
Политика

Зеленский назначил Шефира первым помощником

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении Сергея Шефира первым помощником.
Обновлено в 13:11
Футбол

Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
Обновлено в 15:16
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Одного из лидеров «Джебхат ан-Нусры» арестовали в Нидерландах

Командующий одного из батальонов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) был арестован в Нидерландах, сообщила прокуратура страны.
Обновлено в 13:20
Кино

Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

ЦПВС: боевики начали наступление на позиции сирийских войск

Обновлено в 15:58
Футбол

Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журнала

Обновлено в 14:51
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие

Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы

Обновлено в 08:39
Общество

«Яндекс» подсчитал затраты россиян на ингредиенты для окрошки

Компания «Яндекс» посчитала, сколько денег жители России потратят на приготовление окрошки.
Обновлено в 08:09
Общество

В Екатеринбурге убрали забор раздора на месте строительства храма

В сквере возле Театра драмы в Екатеринбурге убрали последнюю секцию капитального забора, огораживавшего территорию. планируемого строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 05:29
Авто

Toyota представила роскошный минивэн Granvia

8-местный роскошный минивэн прибудет в Австралию в четвертом квартале 2019 года и будет ориентирован на корпоративных и семейных покупателей.
Обновлено в 08:37
Авто

Половина иномарок в России производится на трех автозаводах

Второе место занимает калининградский «Автотор» (203,4 тыс. шт.), а третье – тольяттинский АВТОВАЗ (172,2 тыс. шт.).Как отмечают эксперты агентства, сборка иномарок в нашей стране осуществляется на 29 автозаводах.
Обновлено в 02:24
Игры

В Origin бесплатно раздают The Sims 4

В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено в 14:12
Политика

Медведев обсудит с премьер-министром Белоруссии ситуацию с нефтью

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас приедет в Москву 24 мая, чтобы обсудить с российским главой правительства Дмитрием Медведевым ситуацию с нефтепроводом «Дружба», сообщил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.
Обновлено в 11:20
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
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