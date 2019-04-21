Политика
Зеленский намерен снять Луценко с должности генпрокурора УкраиныРИА Новости 15:35
Лидирующий на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что будет избавляться от чиновников старой команды, и привел в качестве примера генпрокурора Юрия Луценко. "Мы будем назначать новых людей", - сказал Зеленский на пресс-конференции.
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