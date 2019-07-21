Политика

Зеленский намерен сменить Луценко после выборов в РадуГазета.Ru 21:47

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что после парламентских выборов он намерен сменить генпрокурора страны Юрия Луценко. Об этом сообщает "Украинская правда".
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