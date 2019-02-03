Политика
Зеленский намерен сесть за стол переговоров с ПутинымГазета.Ru 04:54
Президент Украины сядет за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, в случае, если украинские выборы 31 марта выиграет шоумен Владимир Зеленский. Об этом заявил сам артист на встрече с послами западных стран в Киеве.
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с чего всё началось
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что проблему Донбасса он будет решать за столов переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщило украинское издание «Страна.Ua».Телеканал 360°00:17
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