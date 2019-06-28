с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".

Происшествия В Москве задержали выдававшего себя за сотрудника ЦОДД мужчину Пресс-секретарь Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Ольга Дыгало сообщила о задержании мужчины, выдававшего себя за сотрудника Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Футбол Зенит — Локомотив 1:1 (2-й тайм) Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.

Происшествия Во Флориде несколько человек пострадали при взрыве газа Несколько человек пострадали в результате взрыва газа в городе Плантейшн на юге американской Флориды, сообщает пожарная служба города.

Происшествия Из НИИ в Москве украли 3 млн рублей Из сейфа в научно-исследовательском институте в центре Москвы похитили 3 млн руб. О краже в полицию сообщил сотрудник учреждения, рассказали "РИА Новости" в пресс-службе столичного управления МВД.

Происшествия Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.

Политика Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.

Происшествия В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.

Авто Эксперты рассказали, на что чаще жалуются автомобилисты летом Почти две трети звонков в службу помощи автомобилистам в летний период времени заканчиваются эвакуацией машины.

Шоу-бизнес Футболист Дмитрий Тарасов обманул суд ради свадьбы Пока юристы несколько часов ждали Тарасова в суде, он веселился на свадьбе друга. В итоге суд отказал футболисту в апелляции.

Общество Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.

Политика В Грузии отказались прекращать торговлю с Россией Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна не собирается отказываться от торговли с Россией.

Политика Военнослужащим и полицейским повысят оклады С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.

Политика Горизбирком зарегистрировал трех кандидатов в губернаторы Петербурга Участникам выборов выдали удостоверения зарегистрированных кандидатов в губернаторы.

Общество В субботу по центру Екатеринбурга проедет колонна байкеров В 15:00 от «Космоса» стартует колонна байкеров. Мотоциклисты поедут по Ленина до Московской.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Авто АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 году Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года.

Гаджеты Выявлено новое опасное приложение для смартфонов Специалисты по кибербезопасности обнаружили опасное приложение для смартфонов на Android.

Шоу-бизнес Яна Рудковская заявила, что не готова стать бабушкой Как рассказала Яна Рудковская, остальные двое сыновей пока своих девушек домой не приводили, лишь показывали снимки с возлюбленными.