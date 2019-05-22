Зеленский намерен провести референдум о переговорах с РоссиейURA.Ru вчера в 15:43

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести референдум о формате переговоров с Россией. Об этом журналистам рассказал глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.

Зеленский намерен провести референдум о переговорах с Россией

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