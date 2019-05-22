Политика
Зеленский намерен провести референдум о переговорах с РоссиейURA.Ru вчера в 15:43
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести референдум о формате переговоров с Россией. Об этом журналистам рассказал глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.
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Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия
В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева
Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Пушков оценил идею Зеленского провести референдум по переговорам с РФ
Сенатор Алексей Пушков оценил идею украинских властей о проведении референдума по вопросу организации диалога с РФ.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Подельница Захарченко помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор «Нота-банка» Галина Марчукова дала показания, изобличающие преступную деятельность полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей, сообщила прокурор в Останкинском суде Москвы.
Обновлено вчера в 15:50
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Бывшую чиновницу Минтруда осудили на семь лет в Ростове за взятку
В Ростове-на-Дону суд приговорил к длительному сроку заключения экс-главу отдела по делам инвалидов Минтруда региона Нелли Вартанян за получение взятки, сообщает Генпрокуратура.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.
Обновлено вчера в 12:22
Армия и оружие
Упавший вертолет Ми-17 был по ошибке сбит израильской ракетой
Ми-17 был сбит во время воздушного столкновения между индийскими и пакистанскими силами. Вертолет находился в двухстах километрах от битвы.
Обновлено в 02:57
Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция
Обновлено вчера в 19:52
Политика
Савченко рассказала о страхе и несчастии в глазах украинских политиков
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала, когда она видела «страх и несчастие» в глазах украинских политиков.
Обновлено вчера в 18:24
Гаджеты
Samsung готовит смартфон с пятикратным оптическим зумом
Обновлено вчера в 15:02
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Футбол
«Локомотив» и «Урал» сыграют в финале Кубка России в Самаре
В Самаре состоится финальный матч Кубка России между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом».
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
В Каспийской флотилии создадут авиационную эскадрилью
Авиационная эскадрилья из самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-14 создается в составе Каспийской флотилии, сообщил РИА Новости командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.
Обновлено в 02:33
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Невестка Пугачевой не поздравила мужа с 28-летием в Instagram
Еще 21 мая старший сын певицы и актрисы Кристины Орбакайте отпраздновал свой 28-й день рождения.
Обновлено в 00:38
Общество
Мошенники разработали новую схему для обмана пользователей Facebook
Мошенники придумали новый способ вымогать деньги. Своих жертв они запугивают последствиями содействия террористам.
Обновлено в 02:41
Авто
Skoda Rapid получит новый экономичный турбомотор
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
В центре Москвы провалился грунт
На Мытной улице в центре Москвы произошел провал грунта. Из-за инцидента движение в этом районе затруднено.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
ЦПВС: боевики начали наступление на позиции сирийских войск
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики 21 мая начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Экономика
Назван самый богатый человек в истории
По мнению Уильямсона, самым богатым человеком за всю историю западной цивилизации был нефтяной магнат Джон Рокфеллер, живший в США на рубеже XIX и XX веков.
Обновлено в 03:12
Единоборства
Макгрегор уверен, что еще раз подерется с Нурмагомедовым
Нурмагомедов 6 октября прошлого года в рамках турнира UFC 229 в США победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны
Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
Здоровье
РЕН ТВ собирает деньги на помощь маленькому Святославу, у которого нет иммунитета
Шанс вылечить Святослава все же есть – для этого нужна срочная пересадка костного мозга.
Обновлено в 01:49
Политика
В Абхазии оппозиции передано предложение президента по выборам
Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария передал главам штаба Общенационального движения по защите государственности Теймуразу Хишбе, депутату парламента Дмитрию Дбару и экс-главы МИД Сергею Шамбе предложение президента Рауля Хаджимбы, касающееся проведения выборов в республике.
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев получит платья из гардероба Юлии Началовой
Несколько платьев Началовой стали бы отличной находкой для его коллекции. Родители Юлии уже выразили свое согласие.
Обновлено вчера в 23:39