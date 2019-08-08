Политика

Зеленский намерен провести на Украине земельную реформуRT на русском 04:44

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
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Президент Украины
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