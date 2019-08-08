Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.

Политика Захарова назвала ситуацию в Киргизии «внутренним делом страны» «Наше посольство в Киргизии сказало, что это событие мы рассматриваем как внутреннее дело страны», — сказала дипломат в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Происшествия Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.

Происшествия Задержанные в Польше россияне арестованы Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Транспорт В Госдуме предложили запретить водить такси без гражданства РФ В тексте документа говорится о том, что в такси запретят работать мигрантам без гражданства РФ и российских прав.

Музыка Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.

Шоу-бизнес Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе 46-летний актер опубликовал у себя в инстаграм-историях нежную фотографию, на которой он держит за руку свою 28-летнюю возлюбленную.

Происшествия СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.

Футбол «Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.

Политика Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате» Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал идею украинского главы государства Владимира Зеленского о скорейшем проведении саммита в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции.

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Авто ГАЗ создал конкурента пикапу Ford F-150 Специалисты российского предприятия в 1996 году разработали пикап ГАЗ 2308 «Атаман», который, по мнению многих, имел неоднозначный, но внушительный внешний вид.

Интернет ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского» Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

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Политика Украина не имеет задолженности перед СНГ, заявили в Киеве Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев не имеет задолженности перед Содружеством независимых государств (СНГ).