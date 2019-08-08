Политика
Зеленский намерен легализовать казино на УкраинеLive24 08:42
Президент Украины на бизнес-форуме в Стамбуле заявил, что намерен легализовать казино в стране, сообщает пресс-служба администрации президента. Украинский лидер, выступая на мероприятии, отметил, что последние 28 лет для Украины были не очень успешными.
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Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался после штурма резиденции
Сотрудники правоохранительных органов задержали Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.
Обновлено в 09:24
Культура
Киностудия Зеленского нашла комика на его роль
Обновлено в 11:25
Наука
В Китае раскопали 25 гектаров окаменелого леса
Один из современных представителей отряда плауновидных — плаун годичный (Lycopodium annotinum) Miika Silfverberg / Flickr В свежем номере журнала Current Biology китайские палеонтологи описывают свою свежую находку: в двух карьерах неподалеку от города Синьхан на востоке Китая ученые нашли окаменевшие остатки леса — самого большого из тех, что когда-либо находили в Азии.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали сотрудники правоохранительных органов.
Обновлено в 10:44
Политика
Разработчики World of Tanks поспорили с Трампом о вреде онлайн-игр
Современные видеоигры позволяют человеку расслабиться, отдохнуть и не влияют на общий уровень агрессии, считает глава издательского подразделения Wargaming в СНГ и представитель всемирно известной игры World of Tanks Андрей Муравьёв.
Обновлено в 08:12
Культура
Умер французский режиссер Жан-Пьер Моки
Французский кинорежиссер Жан-Пьер Моки умер на 91 году жизни.
Обновлено в 11:24
Общество
ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают
Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:28
Происшествия
Фигурантку дела «Нового величия» увезли из суда на скорой
Фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой стало плохо на заседании, ее увезли из суда на скорой помощи.
Обновлено в 11:18
Политика
В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 09:49
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Наука
Ученые рассказали, кому не следует пить больше чашки кофе в день
Оказалось, что люди, которые страдают от мигреней, должны пить меньше двух чашек кофе в день.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Общество
У берегов России впервые обнаружили «сельдяного короля»
У берегов России впервые обнаружили сельдяного короля - полуглубоководную рыбу, длина которой может доходить до 11 м. Пока ученые гадают, как он сюда попал, жители опасаются, что легенды о том, что появление сельдяного короля предвещает цунами, окажутся правдивы.
Обновлено в 11:04
Происшествия
СК назвал причину ДТП с автобусом под Новороссийском
Следственный комитет назвал причину смертельного ДТП с рейсовым автобусом под Новороссийском.
Обновлено в 09:53
Авто
Продажи премиальных авто в июле в России выросли на 5,8%
В июле 2019 года в России было продано 12 667 новых автомобилей премиум-класса – на 5,8% больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
Обновлено в 11:06
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение
Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
Политика
К Зеленскому не пустили российскую журналистку
Журналистку телеканала "Россия" не подпустили к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его посещения Константинопольского патриарха Варфоломея.
Обновлено в 10:02
Политика
Надежда Савченко поразила Сеть фотосессией на берегу моря
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Жительница подмосковных Химок родила третью двойню подряд
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Жена Гафта опровергла сообщения о смерти артиста
Обновлено в 07:29
Хоккей
Рижское «Динамо» обыграло сборную России на турнире в Сочи
Рижское "Динамо" обыграло олимпийскую сборную России со счетом 3:2 в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
Обновлено в 10:26
Футбол
СМИ: «Спартак» интересуется форвардом «Галатасарая»
Московский «Спартак» проявляет интерес к нападающему турецкого «Галатасарая» Мбайе Дианю.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Киллер признался в причастности к убийству Михаила Круга
Член банды «Тверских волков» Александр Агеев признался, что участвовал в убийстве певца Михаила Круга, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 06:51
Общество
Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном»
Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.
Обновлено в 08:24
Энергетика
«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание
Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.
Обновлено в 10:21
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52