Президент Украины на бизнес-форуме в Стамбуле заявил, что намерен легализовать казино в стране, сообщает пресс-служба администрации президента. Украинский лидер, выступая на мероприятии, отметил, что последние 28 лет для Украины были не очень успешными.

Происшествия Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался после штурма резиденции Сотрудники правоохранительных органов задержали Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.

Наука В Китае раскопали 25 гектаров окаменелого леса Один из современных представителей отряда плауновидных — плаун годичный (Lycopodium annotinum) Miika Silfverberg / Flickr В свежем номере журнала Current Biology китайские палеонтологи описывают свою свежую находку: в двух карьерах неподалеку от города Синьхан на востоке Китая ученые нашли окаменевшие остатки леса — самого большого из тех, что когда-либо находили в Азии.

Происшествия Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали сотрудники правоохранительных органов.

Политика Разработчики World of Tanks поспорили с Трампом о вреде онлайн-игр Современные видеоигры позволяют человеку расслабиться, отдохнуть и не влияют на общий уровень агрессии, считает глава издательского подразделения Wargaming в СНГ и представитель всемирно известной игры World of Tanks Андрей Муравьёв.

Культура Умер французский режиссер Жан-Пьер Моки Французский кинорежиссер Жан-Пьер Моки умер на 91 году жизни.

Общество ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Происшествия Фигурантку дела «Нового величия» увезли из суда на скорой Фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой стало плохо на заседании, ее увезли из суда на скорой помощи.

Политика В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.

Происшествия В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты» Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.

Общество У берегов России впервые обнаружили «сельдяного короля» У берегов России впервые обнаружили сельдяного короля - полуглубоководную рыбу, длина которой может доходить до 11 м. Пока ученые гадают, как он сюда попал, жители опасаются, что легенды о том, что появление сельдяного короля предвещает цунами, окажутся правдивы.

Происшествия СК назвал причину ДТП с автобусом под Новороссийском Следственный комитет назвал причину смертельного ДТП с рейсовым автобусом под Новороссийском.

Авто Продажи премиальных авто в июле в России выросли на 5,8% В июле 2019 года в России было продано 12 667 новых автомобилей премиум-класса – на 5,8% больше, чем годом ранее.

Политика МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.

Кино Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.

Происшествия Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.

Политика К Зеленскому не пустили российскую журналистку Журналистку телеканала "Россия" не подпустили к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его посещения Константинопольского патриарха Варфоломея.

Хоккей Рижское «Динамо» обыграло сборную России на турнире в Сочи Рижское "Динамо" обыграло олимпийскую сборную России со счетом 3:2 в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

Происшествия Киллер признался в причастности к убийству Михаила Круга Член банды «Тверских волков» Александр Агеев признался, что участвовал в убийстве певца Михаила Круга, сообщает Telegram-канал Baza.

Общество Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном» Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.

Энергетика «Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.