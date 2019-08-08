Политика
Зеленский намерен легализовать азартные игры на УкраинеVSE42 Новости 06:36
Украинский президент Владимир Зеленский поделился на форуме в Турции планами о легализации азартных игр, в том числе и казино. Действующий президент Украины Владимир Зеленский выступил на бизнес-форуме, прошедшем в Стамбуле, и поделился планами о легализации азартных игр в стране.
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Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии
Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
Экономика
«Мечел» подписал долгосрочный контракт с китайской Jiangsu Sha Steel Group
"Мечел" подписал крупный контракт на поставку коксующегося угля Jiangsu Sha Steel Group, крупнейшему частному сталелитейныму холдингу КНР, сообщает компания.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Суд арестовал счета ФБК Навального
Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 07:52
Общество
В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
Обновлено в 07:55
Общество
Памятник маршалу Георгию Жукову установили в Монголии
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Транспорт
Мэрия Москвы заметила резкий рост ДТП с такси
С начала 2019 года в Москве количество ДТП с участием такси выросло на 15% в годовом измерении, сообщил глава городского департамента транспорта, заместитель мэра Максим Ликсутов.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В ДТП под Новороссийском пострадали жители 12 регионов
44 человека, пострадавших в аварии, оперативно госпитализировали в городскую больницу Новороссийска, четверо из них отправлены в краевую больницу Краснодара.
Обновлено в 05:33
Политика
Волгоградский губернатор рассказал Путину об урожае
Как сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Андрей Бочаров на встрече в Ново-Огарёво 8 августа, по соглашению с Минсельхозом России аграрии Волгоградской области в 2019 году должны были дать стране 3,95 миллиона тонн зерна, эту задачу сельхозпроизводители перевыполнили.
Обновлено в 06:41
Наука
Томские ученые рассказали о вкусовых предпочтениях комаров
Помимо группы крови на "вкусовые предпочтения" комаров могут влиять уровень метаболизма, температура тела, активное поверхностное кровообращение, а также запахи, например, запах пота.
Обновлено в 02:27
Космос
При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
Обновлено вчера в 04:30
Экономика
Товарооборот между Китаем и Северной Кореей увеличился на 15,3%
Товарооборот между Китаем и Северной Кореей увеличился на 15,3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли.
Обновлено в 02:27
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»
Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.
Обновлено в 06:29
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле ВСУ четырех населенных пунктов
Обновлено вчера в 06:41
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Захарова назвала события в Киргизии внутренним делом страны
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что Россия рассматривает происходящее в Киргизии как внутреннее дело этой страны.
Обновлено в 03:07
Экономика
Росстат сообщил о серьезном росте цен на хлеб
В России за первые 7 месяцев этого года цены на хлеб выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, больше всего подорожал черный хлеб.
Обновлено в 05:35
Спорт
С начала года РУСАДА проверило на допинг 733 легкоатлетов
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за период с января по июль 2019 года чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики.
Обновлено в 07:47
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово
Обновлено 06 августа в 08:05
Музыка
Кирилл Рихтер даст свой последний сольный концерт в Москве
Обновлено в 07:29
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54