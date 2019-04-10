Зеленский намерен исключить Медведчука из переговоров по ДонбассуКомсомольская правда 06:27

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Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

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Транспорт ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.

Армия и оружие Обломки истребителя F-35A ВВС Японии найдены Как ранее сообщало ИА REGNUM, F-35A, совершавший учебный полет над Тихим океаном, пропал с радаров 9 апреля.

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