Политика

Зеленский намерен исключить Медведчука из переговоров по ДонбассуКомсомольская правда 06:27

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае своей победы на выборах планирует исключить председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука из переговорного процесса по Донбассу.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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