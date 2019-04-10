Политика
Зеленский намерен исключить Медведчука из переговоров по ДонбассуКомсомольская правда 06:27
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае своей победы на выборах планирует исключить председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука из переговорного процесса по Донбассу.
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