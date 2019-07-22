Политика
Зеленский надеется на понимание со стороны ПутинаМойка78 вчера в 20:22
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на диалог с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает DW, такое заявление Владимир Зеленский сделал после того, как стали известны первые данные экзитполов внеочередных выборов в Верховную раду.
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Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
Правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу ужесточат в России с 19 августа.
Обновлено в 04:34
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано
Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Надежда Савченко получила всего 8 голосов на выборах в Раду
Как передают СМИ, Надежда Савченко – депутат Верховной рады Украины получила 8 голосов поддержки в рамках выборов в Раду.
Обновлено в 04:06
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети Tor
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети Tor и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено 20 июля в 06:56
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено вчера в 02:17
Шоу-бизнес
Мама Леди Гаги высказалась о расставании Шейк и Купера
Мама поп-исполнительницы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актёра Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре в воскресенье, оказались подтоплены почти 90 дворов, дорог и домов, специалисты круглосуточно откачивают воду, сообщает администрация Краснодара и региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Пугачева вышла в свет в коротких шортах
Нашлись и те, кто раскритиковал образ Примадонны, назвав его несолидным.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Камеры в больнице сняли, как двери открылись сами, пропуская загадочный силуэт
На видео тёмный силуэт плывёт через весь приёмный покой к выходу, а когда он пропадает — двери открываются.
Обновлено в 03:08
Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Происшествия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Обновлено в 02:10
Космос
Индия успешно запустила к Луне миссию «Чандраян-2»
Обновлено в 05:31
Космос
Самый мощный российский спутник связи введен в эксплуатацию
Обновлено в 05:17
Наука
Сеть Wi-Fi негативно влияет на поведение пчел
Сотрудники Института физиологии имени Павлова РАН считают, что высокочастотные электромагнитные поля, излучаемые устройствами Wi-Fi, негативно влияют на пищевое поведение пчел.
Обновлено 19 июля в 18:35
Экономика
Операционная прибыль Hyundai Motor достигла максимума за два года
Благодаря высокому спросу на внедорожники компания смогла увеличить операционную прибыль во втором квартале на 30,2%, достигнув самого высокого за последние два года показателя $1,05 млрд.
Обновлено в 05:31
Кино
Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит
Актер Денис Кмит, который сыграл одну из ролей в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82", умер на 60-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.
Обновлено в 04:35
Политика
На выборах в Верховную раду лидирует партия Зеленского «Слуга народу»
Лидирует партия «Слуга народу», лидером которой является действующий президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:20
Футбол
Мата: «Думаю, Погба счастлив в „Манчестер Юнайтед“»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата выразил надежду, что его партнер по команде Поль Погба не покинет клуб летом.
Обновлено в 03:46
Культура
Сергей Шнуров: Где деньги не участвуют, там меня вы не увидите
Сергей Шнуров признался, что он все делает ради денег.
Обновлено в 05:32
Происшествия
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
Обновлено вчера в 21:50
Авто
За полгода в России стало на 74 автодилера меньше
В 1 полугодии на 7 дилерских центров меньше стало у GM-AVTOVAZ, на 6 – у FAW. Кроме этого, по 4 дилера «потеряли» УАЗ, Smart и Ford.
Обновлено вчера в 05:30
Авто
Названы рублевые цены на семиместный Mitsubishi Outlander
Японская компания Mitsubishi объявила цены на 7-местный кроссовер Outlander. В продажу модель поступит уже в следующем месяце.
Обновлено в 05:32