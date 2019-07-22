Политика

Зеленский надеется на понимание со стороны ПутинаМойка78 вчера в 20:22

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на диалог с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает DW, такое заявление Владимир Зеленский сделал после того, как стали известны первые данные экзитполов внеочередных выборов в Верховную раду.
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Зеленский выразил надежду на диалог с Путиным

Капитал страны00:19

Зеленский надеется на понимание со стороны Путина

Мойка78вчера в 20:22

Выборы в Украине: обзор российских СМИ

Украина.рувчера в 08:55

Зеленский понадеялся на взаимопонимание с Путиным

РБКвчера в 22:16

Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным

Газета.Ruвчера в 19:52

Зеленский понадеялся на взаимопонимание с Путиным

Lenta.ruвчера в 19:25

Зеленский понадеялся на взаимопонимание с Путиным

URA.Ruвчера в 20:19
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Общество

В России ужесточат правила провоза багажа через границу

Правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу ужесточат в России с 19 августа.
Обновлено в 04:34
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика

С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года

Обновлено в 04:41
Политика

РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса

Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Политика

В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ

Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено вчера в 05:19
Политика

Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

Обновлено вчера в 14:57
Авто

За полгода в России продано более 2 тысяч авто дороже 10 млн рублей

Обновлено в 01:42
Политика

Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано

Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Надежда Савченко получила всего 8 голосов на выборах в Раду

Как передают СМИ, Надежда Савченко – депутат Верховной рады Украины получила 8 голосов поддержки в рамках выборов в Раду.
Обновлено в 04:06
Технологии

ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети Tor

Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети Tor и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено 20 июля в 06:56
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено вчера в 02:17
Шоу-бизнес

Мама Леди Гаги высказалась о расставании Шейк и Купера

Мама поп-исполнительницы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актёра Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков

Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре в воскресенье, оказались подтоплены почти 90 дворов, дорог и домов, специалисты круглосуточно откачивают воду, сообщает администрация Краснодара и региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Пугачева вышла в свет в коротких шортах

Нашлись и те, кто раскритиковал образ Примадонны, назвав его несолидным.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Камеры в больнице сняли, как двери открылись сами, пропуская загадочный силуэт

На видео тёмный силуэт плывёт через весь приёмный покой к выходу, а когда он пропадает — двери открываются.
Обновлено в 03:08
Авто

Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России

В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Происшествия

На Кубани четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Обновлено в 02:10
Космос

Индия успешно запустила к Луне миссию «Чандраян-2»

Обновлено в 05:31
Космос

Самый мощный российский спутник связи введен в эксплуатацию

Обновлено в 05:17
Наука

Сеть Wi-Fi негативно влияет на поведение пчел

Сотрудники Института физиологии имени Павлова РАН считают, что высокочастотные электромагнитные поля, излучаемые устройствами Wi-Fi, негативно влияют на пищевое поведение пчел.
Обновлено 19 июля в 18:35
Экономика

Операционная прибыль Hyundai Motor достигла максимума за два года

Благодаря высокому спросу на внедорожники компания смогла увеличить операционную прибыль во втором квартале на 30,2%, достигнув самого высокого за последние два года показателя $1,05 млрд.
Обновлено в 05:31
Кино

Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит

Актер Денис Кмит, который сыграл одну из ролей в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82", умер на 60-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.
Обновлено в 04:35
Политика

На выборах в Верховную раду лидирует партия Зеленского «Слуга народу»

Лидирует партия «Слуга народу», лидером которой является действующий президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:20
Футбол

Мата: «Думаю, Погба счастлив в „Манчестер Юнайтед“»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата выразил надежду, что его партнер по команде Поль Погба не покинет клуб летом.
Обновлено в 03:46
Культура

Сергей Шнуров: Где деньги не участвуют, там меня вы не увидите

Сергей Шнуров признался, что он все делает ради денег.
Обновлено в 05:32
Происшествия

ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы

Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
Обновлено вчера в 21:50
Авто

За полгода в России стало на 74 автодилера меньше

В 1 полугодии на 7 дилерских центров меньше стало у GM-AVTOVAZ, на 6 – у FAW. Кроме этого, по 4 дилера «потеряли» УАЗ, Smart и Ford.
Обновлено вчера в 05:30
Авто

Названы рублевые цены на семиместный Mitsubishi Outlander

Японская компания Mitsubishi объявила цены на 7-местный кроссовер Outlander. В продажу модель поступит уже в следующем месяце.
Обновлено в 05:32
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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