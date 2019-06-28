Политика

Зеленский начинает войну с главой МИД Украины Павлом КлимкинымPlanet Today 28 июня в 05:51

Глава МИД Павел Климкин в ответ решил проявить свои уникальные качества переговорщика и направил ответ, в котором пояснил что подобное предложение со стороны России может обострить напряженность между государствами.
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Эксперты считают, что МИД Украины работает против Зеленского

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Глава МИД Украины должен уйти в отставку — эксперт

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Глава МИД Украины ответил на жесткую критику Зеленского из-за украинских моряков

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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
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В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

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Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
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Тарифы на ЖКУ в Казани вырастут на 5,7 процента

Предельная отметка, установленная государством для роста тарифов, составляет 2,4 процента.
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Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

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Обновлено в 07:38
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WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple

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Финансы

Минфин объявил «социальной проблемой» рост долговой нагрузки россиян

В секторе необеспеченного потребительского кредитования сложилась напряженная ситуация, долговая нагрузка россиян становится социальной проблемой, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Мини-Кайли: годовалую Сторми одели в облегающее мини

Like mother like daughter: 21-летняя Кайли Дженнер одевает маленькую дочь Сторми в облегающие мини и модные кроссовки.
Обновлено в 06:50
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Минтранс придумал правила для совместных поездок

Обновлено в 04:15
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Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Политика

Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку

Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.
Обновлено в 02:15
Путешествия

В Таиланде решили ввести обязательную страховку для туристов

Обновлено в 01:56
Общество

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Как знакомые Дорофеева и Мазараки меняют похоронный рынок Подмосковья В конце 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев передал надзор за похоронным бизнесом от министерства потребительского рынка главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев.
Обновлено в 09:02
Политика

Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе

Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
Обновлено в 08:29
Экономика

Французские миллиардеры разбогатели быстрее всех

Ближайшими преследователями французов по росту капитала являются миллиардеры из Азии: Таиланд — 33 процента, Сингапур — 24 и Япония — 24 процентов.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Политика

Партия Порошенко возглавила антирейтинг на Украине

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» удерживает первое место в антирейтинге парламента.
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В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 07:35
Политика

Газопровод «Северный поток-2» обойдёт воды Дании

В конечном итоге решено избрать альтернативный маршрут, который не подразумевает прохождения трубы газопровода через воды Дании.
Обновлено 29 июня в 06:58
Общество

Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево

"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Общество

РБК: «Вкусвилл» откроет магазины нового формата

Компания «Вкусвилл» планирует открыть магазины нового формата, поиск помещений уже начался, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 08:22
Экономика

Предприниматели перешли на онлайн-кассы

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
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Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
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Энергетика

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Авто

Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным

Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
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Игры

Sony рассматривает возможность приобретения новых игровых студий

Главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан пообщался с изданием Nikkei и рассказал, что Sony заинтересована в приобретении новых игровых студий, так как "контент сейчас становятся ещё важнее, чем когда-либо".
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