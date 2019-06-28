Политика
Зеленский начинает войну с главой МИД Украины Павлом КлимкинымPlanet Today 28 июня в 05:51
Глава МИД Павел Климкин в ответ решил проявить свои уникальные качества переговорщика и направил ответ, в котором пояснил что подобное предложение со стороны России может обострить напряженность между государствами.
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Ростислав Ищенко: Зеленский подставился из-за непрофессионализма своей команды
Комсомольская правда29 июня в 00:07
Климкин бросил вызов Зеленскому после скандала с нотой к РФ - назревает «война»
Российский Диалог28 июня в 04:10
Глава МИД Украины ответил на жесткую критику Зеленского из-за украинских моряков
Newvz.ru28 июня в 03:10
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Обновлено 29 июня в 15:59
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев
Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Спорт
Александр Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила
Обновлено в 06:04
Хоккей
«Торонто» обменяет Зайцева в «Оттаву»
Как сообщает инсайдер Даррен Дрегер, в связи с этим руководство «Торонто» приняло решение обменять 27-летнего российского хоккеиста в «Оттаву Сенаторз» на защитника Коди Сеси.
Обновлено в 03:05
ЖКХ
Тарифы на ЖКУ в Казани вырастут на 5,7 процента
Предельная отметка, установленная государством для роста тарифов, составляет 2,4 процента.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге
В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Гаджеты
WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple
Обновлено в 04:17
Авто
Названы самые популярные дизельные машины в России. Топ-10
Обновлено в 08:30
Финансы
Минфин объявил «социальной проблемой» рост долговой нагрузки россиян
В секторе необеспеченного потребительского кредитования сложилась напряженная ситуация, долговая нагрузка россиян становится социальной проблемой, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Мини-Кайли: годовалую Сторми одели в облегающее мини
Like mother like daughter: 21-летняя Кайли Дженнер одевает маленькую дочь Сторми в облегающие мини и модные кроссовки.
Обновлено в 06:50
Транспорт
Минтранс придумал правила для совместных поездок
Обновлено в 04:15
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Политика
Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку
Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.
Обновлено в 02:15
Общество
Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное
Как знакомые Дорофеева и Мазараки меняют похоронный рынок Подмосковья В конце 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев передал надзор за похоронным бизнесом от министерства потребительского рынка главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев.
Обновлено в 09:02
Политика
Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе
Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
Обновлено в 08:29
Экономика
Французские миллиардеры разбогатели быстрее всех
Ближайшими преследователями французов по росту капитала являются миллиардеры из Азии: Таиланд — 33 процента, Сингапур — 24 и Япония — 24 процентов.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Политика
Партия Порошенко возглавила антирейтинг на Украине
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» удерживает первое место в антирейтинге парламента.
Обновлено в 08:58
Политика
Газопровод «Северный поток-2» обойдёт воды Дании
В конечном итоге решено избрать альтернативный маршрут, который не подразумевает прохождения трубы газопровода через воды Дании.
Обновлено 29 июня в 06:58
Общество
Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево
"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Общество
РБК: «Вкусвилл» откроет магазины нового формата
Компания «Вкусвилл» планирует открыть магазины нового формата, поиск помещений уже начался, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 08:22
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о здоровье Аллы Пугачевой
Юморист опубликовал в Сети видео, на котором семья пришла "здороваться с морем", а также, отвечая на вопросы фанатов под постом, рассказал о здоровье Примадонны.
Обновлено в 08:23
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Энергетика
Новак: комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на 9 месяцев
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.
Обновлено в 08:05
Авто
Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным
Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
Игры
Sony рассматривает возможность приобретения новых игровых студий
Главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан пообщался с изданием Nikkei и рассказал, что Sony заинтересована в приобретении новых игровых студий, так как "контент сейчас становятся ещё важнее, чем когда-либо".
Обновлено в 08:26