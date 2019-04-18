Политика
Зеленский начал подготовку к встрече с ТрампомИзвестия вчера в 21:45
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом. Подтверждающие документы размещены на сайте минюста США.
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Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
Обновлено в 05:28
Общество
Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову
Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Россия отправит на металлолом два атомных крейсера
Россия, испытывая острый дефицит в кораблях дальней морской зоны, отправляет в утиль сразу два атомных крейсера проекта 1144 "Орлан" и пять атомных подлодок.
Обновлено в 05:10
Экономика
В Турции начали принимать карты «Мир»
Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
Обновлено в 05:26
Кино
Актриса из «Облачного атласа» умерла в возрасте 16 лет
Британская актриса и певица, сыгравшая в фильме "Облачный атлас", Майя-Лесия Нэйлор умерла на 17-м году жизни.
Обновлено в 05:22
Экономика
Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил новое противоскользящее покрытие
На базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата" планируется создать 28 единиц перспективных видов вооружения: танки, боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
ВДВ первыми получили новые АК-12
«Подразделения ВДВ первыми получают для освоения новый автомат АК-12, который заменит состоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М», – пояснил собеседник ТАСС.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Наряд Медведевой напомнил пользователям корейское порно
У некоторых пользователей одежда спортсменки вызвал неожиданные ассоциации. "Корейское порно", - написал один из пользователей.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
США нашли единственный способ победить в войне с Россией
Полковник корпуса Морской пехоты США Мэтью Рейд назвал единственный способ одержать победу в случае войны с Россией.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета
Обновлено вчера в 06:00
Армия и оружие
Первый Ми-28НМ для Минобороны сфотографировали в полете
В конце 2017 года Минобороны заказало на ростовском вертолетном заводе установочную партию вертолетов.
Обновлено в 03:05
Политика
Путин обсудит с Воробьевым и Дитрихом транспортные развязки в Химках
Д.Песков напомнил, что в конце прошлой недели во время посещения НПО "Энергомаш" президент пообещал разобраться с этим вопросом сотрудникам предприятия, которые пожаловались на недостатки транспортной инфраструктуры между старыми и новыми Химками, из-за которых два района фактически разделены.
Обновлено в 05:02
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Роструд назвал регион с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами
Самый высокий уровень оплаты труда предлагают работодатели Республики Саха (Якутия), следует из анализа опубликованных вакансий в общероссийской базе «Работа в России» (trudvsem.ru), сообщает пресс-служба Роструда.
Обновлено в 04:11
Экономика
В Петербурге снова вырастут тарифы ЖКХ
Смольный намерен снова повысить тарифы ЖКХ в Петербурге с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:23
Игры
Assassin’s Creed Unity раздают бесплатно
Обновлено в 03:07
Политика
КНДР потребовала заменить Помпео на переговорах
Министерство иностранных дел Северной Кореи потребовало, чтобы в числе участников переговоров по денуклеаризации полуострова не было госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева. Как самой красивой паре советского кино удалось избежать развода
Светлана Немоляева с самых ранних лет видела себя актрисой и больше никем.
Обновлено в 01:00
Авто
Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет
Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Экономика
России грозит блокировка платежей по картам из-за санкций
Центробанк и Национальной системе платежных карт обеспокоены тем, что операции по картам могут быть попросту заблокированы.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Опубликовали снимки российских комплексов «Искандер» в Сирии
На израильском телевидении продемонстрировали спутниковые фотографии, на которых можно разглядеть комплексы «Искандер» на авиационной базе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Эрмитаж эвакуирует посетителей из-за сообщения о минировании
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге закрыт на вход - из-за сообщения о минировании посетителей эвакуируют.
Обновлено в 04:34
Общество
Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам
"Не призывал министр [Владимир Мединский] собирать деньги, тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия", - процитировали Манилову в четверг ТАСС в пресс-службе Минкультуры.
Обновлено в 02:30
Политика
США и Китай могут в мае подписать торговое соглашение
США и Китай согласовали предварительные сроки следующего раунда торговых переговоров и подписания двустороннего торгового соглашения.
Обновлено вчера в 19:59
Кино
Прокат «Новых мутантов» отменен
Фильм "Новые мутанты", который студия Fox сняла по мотивам комиксов Marvel, не выйдет 2 августа 2019 года, как планировалось ранее.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Кадетство» Ирина Цывина
Скончалась известная российская актриса Ирина Цывина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу артистки Ксению Хаирову.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыски
Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски в московском офис информационного агентства «Росбалт», сообщили 18 апреля в редакции издания.
Обновлено в 04:39