Политика

Зеленский начал подготовку к встрече с ТрампомИзвестия вчера в 21:45

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом. Подтверждающие документы размещены на сайте минюста США.
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Штаб Зеленского опроверг подготовку лоббистами встречи с Трампом

Газета.Ru03:47

Команда Владимира Зеленского за $60 тыс. наняла в Вашингтоне лоббистскую компанию Signal Group Consulting

Эхо Москвывчера в 22:06

В штабе Зеленского заявили, что не нанимали американских лоббистов

РИА Новости00:43

Штаб Зеленского опроверг сотрудничество с американскими лоббистами

РБК00:41

Команда Зеленского отрицает сотрудничество с американскими лоббистами

Коммерсантъвчера в 22:22

Штаб Зеленского опроверг сотрудничество с американскими лоббистами

RT на русском01:47

Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом

Известиявчера в 21:45
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Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
Обновлено в 05:28
Общество

Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову

Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Россия отправит на металлолом два атомных крейсера

Россия, испытывая острый дефицит в кораблях дальней морской зоны, отправляет в утиль сразу два атомных крейсера проекта 1144 "Орлан" и пять атомных подлодок.
Обновлено в 05:10
Экономика

В Турции начали принимать карты «Мир»

Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
Обновлено в 05:26
Кино

Актриса из «Облачного атласа» умерла в возрасте 16 лет

Британская актриса и певица, сыгравшая в фильме "Облачный атлас", Майя-Лесия Нэйлор умерла на 17-м году жизни.
Обновлено в 05:22
Экономика

Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил новое противоскользящее покрытие

На базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата" планируется создать 28 единиц перспективных видов вооружения: танки, боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

ВДВ первыми получили новые АК-12

«Подразделения ВДВ первыми получают для освоения новый автомат АК-12, который заменит состоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М», – пояснил собеседник ТАСС.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Наряд Медведевой напомнил пользователям корейское порно

У некоторых пользователей одежда спортсменки вызвал неожиданные ассоциации. "Корейское порно", - написал один из пользователей.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

США нашли единственный способ победить в войне с Россией

Полковник корпуса Морской пехоты США Мэтью Рейд назвал единственный способ одержать победу в случае войны с Россией.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета

Обновлено вчера в 06:00
Армия и оружие

Первый Ми-28НМ для Минобороны сфотографировали в полете

В конце 2017 года Минобороны заказало на ростовском вертолетном заводе установочную партию вертолетов.
Обновлено в 03:05
Политика

Путин обсудит с Воробьевым и Дитрихом транспортные развязки в Химках

Д.Песков напомнил, что в конце прошлой недели во время посещения НПО "Энергомаш" президент пообещал разобраться с этим вопросом сотрудникам предприятия, которые пожаловались на недостатки транспортной инфраструктуры между старыми и новыми Химками, из-за которых два района фактически разделены.
Обновлено в 05:02
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:55
Общество

Роструд назвал регион с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами

Самый высокий уровень оплаты труда предлагают работодатели Республики Саха (Якутия), следует из анализа опубликованных вакансий в общероссийской базе «Работа в России» (trudvsem.ru), сообщает пресс-служба Роструда.
Обновлено в 04:11
Экономика

В Петербурге снова вырастут тарифы ЖКХ

Смольный намерен снова повысить тарифы ЖКХ в Петербурге с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:23
Игры

Assassin’s Creed Unity раздают бесплатно

Обновлено в 03:07
Политика

КНДР потребовала заменить Помпео на переговорах

Министерство иностранных дел Северной Кореи потребовало, чтобы в числе участников переговоров по денуклеаризации полуострова не было госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева. Как самой красивой паре советского кино удалось избежать развода

Светлана Немоляева с самых ранних лет видела себя актрисой и больше никем.
Обновлено в 01:00
Авто

Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Экономика

России грозит блокировка платежей по картам из-за санкций

Центробанк и Национальной системе платежных карт обеспокоены тем, что операции по картам могут быть попросту заблокированы.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Опубликовали снимки российских комплексов «Искандер» в Сирии

На израильском телевидении продемонстрировали спутниковые фотографии, на которых можно разглядеть комплексы «Искандер» на авиационной базе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Эрмитаж эвакуирует посетителей из-за сообщения о минировании

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге закрыт на вход - из-за сообщения о минировании посетителей эвакуируют.
Обновлено в 04:34
Общество

Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам

"Не призывал министр [Владимир Мединский] собирать деньги, тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия", - процитировали Манилову в четверг ТАСС в пресс-службе Минкультуры.
Обновлено в 02:30
Политика

США и Китай могут в мае подписать торговое соглашение

США и Китай согласовали предварительные сроки следующего раунда торговых переговоров и подписания двустороннего торгового соглашения.
Обновлено вчера в 19:59
Кино

Прокат «Новых мутантов» отменен

Фильм "Новые мутанты", который студия Fox сняла по мотивам комиксов Marvel, не выйдет 2 августа 2019 года, как планировалось ранее.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Кадетство» Ирина Цывина

Скончалась известная российская актриса Ирина Цывина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу артистки Ксению Хаирову.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыски

Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски в московском офис информационного агентства «Росбалт», сообщили 18 апреля в редакции издания.
Обновлено в 04:39
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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