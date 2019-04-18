Зеленский начал подготовку к встрече с ТрампомИзвестия вчера в 21:45

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом. Подтверждающие документы размещены на сайте минюста США.

Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом

Политика Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.

Общество Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.

Шоу-бизнес Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.

Армия и оружие Россия отправит на металлолом два атомных крейсера Россия, испытывая острый дефицит в кораблях дальней морской зоны, отправляет в утиль сразу два атомных крейсера проекта 1144 "Орлан" и пять атомных подлодок.

Экономика В Турции начали принимать карты «Мир» Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».

Экономика Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.

Армия и оружие Танк Т-14 «Армата» получил новое противоскользящее покрытие На базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата" планируется создать 28 единиц перспективных видов вооружения: танки, боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.

Происшествия В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2» Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.

Армия и оружие ВДВ первыми получили новые АК-12 «Подразделения ВДВ первыми получают для освоения новый автомат АК-12, который заменит состоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М», – пояснил собеседник ТАСС.

Шоу-бизнес Наряд Медведевой напомнил пользователям корейское порно У некоторых пользователей одежда спортсменки вызвал неожиданные ассоциации. "Корейское порно", - написал один из пользователей.

Армия и оружие США нашли единственный способ победить в войне с Россией Полковник корпуса Морской пехоты США Мэтью Рейд назвал единственный способ одержать победу в случае войны с Россией.

Армия и оружие Первый Ми-28НМ для Минобороны сфотографировали в полете В конце 2017 года Минобороны заказало на ростовском вертолетном заводе установочную партию вертолетов.

Политика Путин обсудит с Воробьевым и Дитрихом транспортные развязки в Химках Д.Песков напомнил, что в конце прошлой недели во время посещения НПО "Энергомаш" президент пообещал разобраться с этим вопросом сотрудникам предприятия, которые пожаловались на недостатки транспортной инфраструктуры между старыми и новыми Химками, из-за которых два района фактически разделены.

Общество Роструд назвал регион с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами Самый высокий уровень оплаты труда предлагают работодатели Республики Саха (Якутия), следует из анализа опубликованных вакансий в общероссийской базе «Работа в России» (trudvsem.ru), сообщает пресс-служба Роструда.

Экономика В Петербурге снова вырастут тарифы ЖКХ Смольный намерен снова повысить тарифы ЖКХ в Петербурге с 1 июля 2019 года.

Политика КНДР потребовала заменить Помпео на переговорах Министерство иностранных дел Северной Кореи потребовало, чтобы в числе участников переговоров по денуклеаризации полуострова не было госсекретаря США Майка Помпео.

Авто Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.

Экономика России грозит блокировка платежей по картам из-за санкций Центробанк и Национальной системе платежных карт обеспокоены тем, что операции по картам могут быть попросту заблокированы.

Армия и оружие Опубликовали снимки российских комплексов «Искандер» в Сирии На израильском телевидении продемонстрировали спутниковые фотографии, на которых можно разглядеть комплексы «Искандер» на авиационной базе Хмеймим в Сирии.

Происшествия Эрмитаж эвакуирует посетителей из-за сообщения о минировании Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге закрыт на вход - из-за сообщения о минировании посетителей эвакуируют.

Общество Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам "Не призывал министр [Владимир Мединский] собирать деньги, тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия", - процитировали Манилову в четверг ТАСС в пресс-службе Минкультуры.

Политика США и Китай могут в мае подписать торговое соглашение США и Китай согласовали предварительные сроки следующего раунда торговых переговоров и подписания двустороннего торгового соглашения.

Кино Прокат «Новых мутантов» отменен Фильм "Новые мутанты", который студия Fox сняла по мотивам комиксов Marvel, не выйдет 2 августа 2019 года, как планировалось ранее.

Шоу-бизнес Умерла актриса из сериала «Кадетство» Ирина Цывина Скончалась известная российская актриса Ирина Цывина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу артистки Ксению Хаирову.