Зеленский начал подготовку к встрече с ТрампомИзвестия вчера в 21:45

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом. Подтверждающие документы размещены на сайте минюста США.

Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом

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