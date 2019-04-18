Политика

Зеленский начал подготовку к встрече с ТрампомИзвестия вчера в 21:45

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом. Подтверждающие документы размещены на сайте минюста США.
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В штабе Зеленского заявили, что не нанимали американских лоббистов

РИА Новости00:43

Штаб Зеленского отрицает сотрудничество с американскими лоббистами

Ведомости00:03

Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом

Известиявчера в 21:45

Команда Зеленского отрицает сотрудничество с американскими лоббистами

Коммерсантъвчера в 22:22

Команда Зеленского заявила, что не сотрудничает с американскими лоббистами

Московский Комсомолецвчера в 22:19

Команда Владимира Зеленского за $60 тыс. наняла в Вашингтоне лоббистскую компанию Signal Group Consulting

Эхо Москвывчера в 22:06

Штаб Зеленского опроверг сотрудничество с американскими лоббистами

РБК00:41
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Политика

Ъ: советник Дональда Трампа тайно приехала в Москву

Специальный советник Дональда Трампа, директор по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности США Фиона Хилл приехала в Москву в составе делегации Белого дома, сообщает Коммерсантъ .
Обновлено вчера в 20:32
Экономика

Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе с подозрением на инсульт.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия

Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском

Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками

Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
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Ученые назвали продукты, которые ежедневно ухудшают здоровье человека

На первом месте оказался фастфуд. Также медики назвали вредным употребление мясных деликатесов и мяса, жареного на гриле.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах

Обновлено вчера в 09:22
Экономика

В России хотят увеличить пособие по уходу за ребенком до 3 лет

Повысить пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет планируется со следующего года, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 22:26
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» и вылетел из Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 17:07
Политика

Boeing завершила финальное испытание обновленного 737 MAX

Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Пелагея впервые показала лицо своей дочери

32-летняя Пелагея впервые показала лицо 2-летней дочери Таисии от 27-летнего хоккеиста Ивана Телегина.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 12:45
Экономика

Минтруд: в мае работники получат маленькую зарплату

В мае 2019 года при безавансовом способе зарплата за первую половину месяца окажется меньше, чем обычно.
Обновлено вчера в 08:27
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:55
Общество

Роскачество определило лучший кефир

Обнаружили эксперты Роскачества и кефир, изготовленный с добавлением растительных жиров.
Обновлено в 01:00
Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:58
Общество

План строительства сквера на месте «Зимней вишни» претерпит изменения

На своей странице в социальной сети Сергей Цивилёв рассказал, что границы благоустройства сквера будут расширены: парковая территория станет больше, а фасады ближайших домов будут приведены в порядок в соответствие с общим антуражем нового объекта.
Обновлено вчера в 22:21
Общество

На социальное развитие Забайкалья выделено 9,4 млрд рублей

Всего, по оценке Александра Козлова, 3,4 миллиарда рублей Забайкалью предстоит освоить в 2019 году, ещё 3,1 миллиарда рублей — в 2020 году и 2,9 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году.
Обновлено в 00:09
Общество

Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей

Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей.
Обновлено 16 апреля в 11:32
Футбол

Клопп: «С нетерпением жду своего первого матча с „Барселоной“»

Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие

Солдат ВСУ под наркотиками расстрелял сослуживцев, сообщили в ДНР

"16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", – рассказал Безсонов со ссылкой на сведения разведки ДНР.
Обновлено вчера в 23:12
Общество

В выходные в Екатеринбурге снег сменится на дождь

В Екатеринбурге на уик-энде синоптики обещают осадки, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

Скончалась студентка, выпрыгнувшая из окна при пожаре в общежитии ВШЭ

Из-за паники студентка выпрыгнула из окна. Внутренняя комиссия вуза расследовала причины пожара.
Обновлено вчера в 16:06
Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие

Обновлено вчера в 17:31
Общество

РФПИ и суверенный фонд Франции создадут сеть центров для пожилых людей

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), подразделение суверенного фонда Франции Bpifrance International Capital и Orpea Group, компания — оператор реабилитационных центров для пожилых людей, договорились о создании в России сети реабилитационных центров, рассказал РБК источник, знакомый с деталями проекта.
Обновлено в 01:00
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Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Обновлено вчера в 20:22
Общество

Законопроект о новых правилах продажи сим-карт отправили на доработку

Правительство России поддержало законопроект, ограничивающий продажу сим-карт. Однако документ в итоге направили на доработку.
Обновлено в 00:44
Экономика

Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей

Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор региона Александр Усс на сессии законодательного собрания края.
Обновлено в 00:22
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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