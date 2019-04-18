Политика
Зеленский начал подготовку к встрече с ТрампомИзвестия вчера в 21:45
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом. Подтверждающие документы размещены на сайте минюста США.
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Команда Зеленского заявила, что не сотрудничает с американскими лоббистами
Московский Комсомолецвчера в 22:19
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Политика
Ъ: советник Дональда Трампа тайно приехала в Москву
Специальный советник Дональда Трампа, директор по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности США Фиона Хилл приехала в Москву в составе делегации Белого дома, сообщает Коммерсантъ .
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Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
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Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году
Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
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План строительства сквера на месте «Зимней вишни» претерпит изменения
На своей странице в социальной сети Сергей Цивилёв рассказал, что границы благоустройства сквера будут расширены: парковая территория станет больше, а фасады ближайших домов будут приведены в порядок в соответствие с общим антуражем нового объекта.
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Всего, по оценке Александра Козлова, 3,4 миллиарда рублей Забайкалью предстоит освоить в 2019 году, ещё 3,1 миллиарда рублей — в 2020 году и 2,9 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году.
Обновлено в 00:09
Общество
Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей
Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей.
Обновлено 16 апреля в 11:32
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Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 23:12
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В выходные в Екатеринбурге снег сменится на дождь
В Екатеринбурге на уик-энде синоптики обещают осадки, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
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Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
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Скончалась студентка, выпрыгнувшая из окна при пожаре в общежитии ВШЭ
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Общество
РФПИ и суверенный фонд Франции создадут сеть центров для пожилых людей
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), подразделение суверенного фонда Франции Bpifrance International Capital и Orpea Group, компания — оператор реабилитационных центров для пожилых людей, договорились о создании в России сети реабилитационных центров, рассказал РБК источник, знакомый с деталями проекта.
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Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
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Экономика
Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей
Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор региона Александр Усс на сессии законодательного собрания края.
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