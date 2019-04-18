Политика
Зеленский начал подготовку к встрече с ТрампомИзвестия 21:45
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом. Подтверждающие документы размещены на сайте минюста США.
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Команда Зеленского заявила, что не сотрудничает с американскими лоббистами
Московский Комсомолец22:19
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Космос
Источник уточнил дату запуска спутника «Ямал-601» с Байконура
Запуск телекоммуникационного спутника "Ямал-601" с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур в интересах компании "Газпром космические системы" (ГКС) состоится 29 мая, а не 31 мая, как сообщалось ранее, заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:33
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено в 13:36
Политика
Завершилось финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX
Директор авиастроительной корпорации Boeing Деннис Меленберг в своем Twitter сообщил о завершении технических летных испытаний лайнеров Boeing 737 MAX.
Обновлено в 21:45
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 21:00
Космос
Потепление на полюсах Земли происходит быстрее, чем предполагалось
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Второй тур выборов обошелся Порошенко в 4 миллиона долларов
Стало известно, что на подготовку ко второму туру Петр Порошенко потратил вдвое больше, чем его оппонент.
Обновлено в 23:40
Происшествия
В России ужесточили уголовное наказание за оставление места ДТП
Депутаты Госдумы ужесточили уголовное наказание за оставление места дорожно-транспортного происшествия, в результате которого есть погибшие либо пострадавшие.
Обновлено в 06:49
Общество
Бесстыжий возврат: как мошенники отнимают деньги у пенсионеров
На сайтах, имитирующих федеральные СМИ (например, телеканал «Россия 24»), злоумышленники вымогают деньги за «возврат накоплений», которые якобы утаили от них негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Обновлено в 17:01
Происшествия
Стал известен предварительный диагноз Дмитрия Быкова
Писателю Дмитрию Быкову, экстренно госпитализированному в Уфе, поставили предварительный диагноз.
Обновлено в 08:39
Общество
В Лондоне появилась зона чистого воздуха
В отличие от обычных зон низких выбросов вредных веществ, которые существуют во многих городах мира, в Лондоне запрет на "грязные" автомобили теперь действует постоянно и касается всех, даже местных жителей.
Обновлено в 23:22
Общество
Губернатор Кузбасса Цивилев заработал 70 млн рублей за год
Обновлено в 07:31
Космос
Ракета Antares с кораблем Cygnus стартовала к МКС
Ракета-носитель Antares вместе с кораблем Cygnus с грузом стартовала в Виргинии на МКС. Видео взлета NASA опубликовало в Twitter.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.
Обновлено в 10:31
Политика
Главный военный прокурор Украины отрицает бегство из страны
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что «не убегал» из страны.
Обновлено в 16:40
Авто
Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX
Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Из аэропорта «Якутск» эвакуировали людей из-за подозрительной сумки
В четверг утром из аэропорта "Якутск" были эвакуированы все пассажиры и персонал из-за подозрительной сумки, обнаруженной кинологами.
Обновлено в 22:46
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено в 18:32
Общество
В Алеппо открыли заводы по производству аккумуляторов и машинного масла
Заводы по производству аккумуляторов для автомобилей и машинного масла открывают в сирийском Алеппо.
Обновлено в 22:02
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Скончалась студентка, выпрыгнувшая из окна при пожаре в общежитии ВШЭ
Сегодня в институте скорой помощи имени Джанелидзе скончалась студентка 2-го курса НИУ ВШЭ Евгения Руденко, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено в 16:06
Общество
На «Зенит» подали в суд из-за слов Шнурова о Москве
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал в суд на футбольный клуб «Зенит» из-за ток-шоу на канале «Z+», в котором участвовали певец Сергей Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев.
Обновлено в 22:35
Политика
Макрон назначил спецпредставителя по вопросам реконструкции Нотр-Дама
Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил специального представителя по вопросам реконструкции Нотр-Дама.
Обновлено в 17:29
Политика
Зеленский уже в три раза опережает Порошенко
За пять дней до голосования во втором туре президентских выборов на Украине отрыв Владимира Зеленского от Петра Порошенко еще больше увеличился и стал троекратным.
Обновлено вчера в 08:57
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое оружие
Обновлено в 18:29
Шоу-бизнес
Галкин предложил Киркорову рекламировать презервативы
Обновлено в 15:49
Политика
США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы
США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
Обновлено в 14:41