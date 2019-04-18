Зеленский начал подготовку к встрече с ТрампомИзвестия 21:45

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом. Подтверждающие документы размещены на сайте минюста США.

Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом

Космос Источник уточнил дату запуска спутника «Ямал-601» с Байконура Запуск телекоммуникационного спутника "Ямал-601" с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур в интересах компании "Газпром космические системы" (ГКС) состоится 29 мая, а не 31 мая, как сообщалось ранее, заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Авто Назван лучший автомобиль мира 2019 года Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.

Политика Завершилось финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX Директор авиастроительной корпорации Boeing Деннис Меленберг в своем Twitter сообщил о завершении технических летных испытаний лайнеров Boeing 737 MAX.

Экономика В России может появиться новый экологический налог Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.

Политика Второй тур выборов обошелся Порошенко в 4 миллиона долларов Стало известно, что на подготовку ко второму туру Петр Порошенко потратил вдвое больше, чем его оппонент.

Происшествия В России ужесточили уголовное наказание за оставление места ДТП Депутаты Госдумы ужесточили уголовное наказание за оставление места дорожно-транспортного происшествия, в результате которого есть погибшие либо пострадавшие.

Общество Бесстыжий возврат: как мошенники отнимают деньги у пенсионеров На сайтах, имитирующих федеральные СМИ (например, телеканал «Россия 24»), злоумышленники вымогают деньги за «возврат накоплений», которые якобы утаили от них негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Происшествия Стал известен предварительный диагноз Дмитрия Быкова Писателю Дмитрию Быкову, экстренно госпитализированному в Уфе, поставили предварительный диагноз.

Общество В Лондоне появилась зона чистого воздуха В отличие от обычных зон низких выбросов вредных веществ, которые существуют во многих городах мира, в Лондоне запрет на "грязные" автомобили теперь действует постоянно и касается всех, даже местных жителей.

Космос Ракета Antares с кораблем Cygnus стартовала к МКС Ракета-носитель Antares вместе с кораблем Cygnus с грузом стартовала в Виргинии на МКС. Видео взлета NASA опубликовало в Twitter.

Происшествия В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.

Происшествия Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.

Политика Главный военный прокурор Украины отрицает бегство из страны Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что «не убегал» из страны.

Авто Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.

Происшествия Из аэропорта «Якутск» эвакуировали людей из-за подозрительной сумки В четверг утром из аэропорта "Якутск" были эвакуированы все пассажиры и персонал из-за подозрительной сумки, обнаруженной кинологами.

Здоровье Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Общество В Алеппо открыли заводы по производству аккумуляторов и машинного масла Заводы по производству аккумуляторов для автомобилей и машинного масла открывают в сирийском Алеппо.

Происшествия Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.

Происшествия Скончалась студентка, выпрыгнувшая из окна при пожаре в общежитии ВШЭ Сегодня в институте скорой помощи имени Джанелидзе скончалась студентка 2-го курса НИУ ВШЭ Евгения Руденко, сообщает пресс-служба вуза.

Общество На «Зенит» подали в суд из-за слов Шнурова о Москве Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал в суд на футбольный клуб «Зенит» из-за ток-шоу на канале «Z+», в котором участвовали певец Сергей Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев.

Политика Макрон назначил спецпредставителя по вопросам реконструкции Нотр-Дама Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил специального представителя по вопросам реконструкции Нотр-Дама.

Политика Зеленский уже в три раза опережает Порошенко За пять дней до голосования во втором туре президентских выборов на Украине отрыв Владимира Зеленского от Петра Порошенко еще больше увеличился и стал троекратным.