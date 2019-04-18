Политика

Зеленский начал подготовку к встрече с ТрампомИзвестия вчера в 21:45

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом. Подтверждающие документы размещены на сайте минюста США.
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Штаб Зеленского опроверг сотрудничество с американскими лоббистами

РБК00:41

В штабе Зеленского заявили, что не нанимали американских лоббистов

РИА Новости00:43

Штаб Зеленского отрицает сотрудничество с американскими лоббистами

Ведомости00:03

Штаб Зеленского открестился от найма американских лоббистов

Газета.Ru01:55

Команда Зеленского отрицает сотрудничество с американскими лоббистами

Коммерсантъвчера в 22:22

Команда Владимира Зеленского за $60 тыс. наняла в Вашингтоне лоббистскую компанию Signal Group Consulting

Эхо Москвывчера в 22:06

Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом

Известиявчера в 21:45
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Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

Обновлено в 01:40
Происшествия

В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ

Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Обновлено в 02:18
Авто

Renault представила квадратный фургон EZ-Flex

Обновлено вчера в 18:39
Футбол

Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено вчера в 19:26
Космос

Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли

Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

Зрители пожаловались на концерт Аллы Пугачевой

Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре

По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News.
Обновлено вчера в 15:53
Общество

Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам

Министерство культуры РФ направит лучших реставраторов во Францию для помощи в восстановлении Нотр-Дама, если Франция обратится с такой просьбой, однако ведомство не планировало собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара парижского собора.
Обновлено в 02:30
Экономика

Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу

В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери

Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии

Ирина Лукьянова, супруга известного журналиста и писателя Дмитрия Быкова рассказала, что врачи сумели стабилизировать его состояние.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Пакистане при нападении на автобус убиты 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли при нападении неизвестных на автобус в провинции Белуджистан на юге Пакистана.
Обновлено в 01:51
Экономика

Forbes назвал богатейших бизнесменов России

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Обновлено в 02:45
Политика

Назарбаев может стать почетным председателем ЕАЭС

Отмечается, что в настоящее время такой должности не существует, поэтому рамки будущих полномочий Назарбаева еще не определены Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в марте объявивший о своей отставке, может занять пост почетного председателя Евразийского экономического союза, пишет Коммерсант.
Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Тимошенко назвала имя будущего президента Украины

Обновлено вчера в 14:45
Наука

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

Обновлено вчера в 17:17
Экономика

«Фанагория» начнет продажу безалкогольных напитков

"Фанагория" начнет продажу безалкогольных напитков О планах краснодарской агропромышленной фирмы (АПФ) "Фанагория" начать выпуск натуральных виноградных соков стало известно из отчетности компании.
Обновлено вчера в 18:55
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Хоккей

ЦСКА в третий раз победил «Авангард» в финале Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 15:22
Экономика

В России могут ввести новый экологический налог

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Валенина Матвиенко может покинуть кресло спикера Совета Федерации

О возможной отставке Матвиенко сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на анонимный источник в госструктурах.
Обновлено вчера в 02:28
Космос

Ученые открыли пять экзопланет с длительными периодами обращения

Пять экзопланет с очень продолжительными периодами обращения вокруг своих звезд - более 15 лет - обнаружила группа астрономов, работающая под руководством Женевского университета.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В Свердловской области с рельсов сошла цистерна с топливом

В Березовском городском округе в Свердловской области с железнодорожных путей сошла цистерна с бензином, в результате чего произошла утечка топлива.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Апрельский снег парализовал движение в Новосибирске

Десятибалльные пробки наблюдались сегодня в областной столице на главных магистралях. Причиной, по всей видимости, стал апрельский снег.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек

Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие

Ил-112 впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019

На МАКС-2019 впервые представят самолёт Ил-112. Об этом рассказал замминистра промышленности Олег Бочаров.
Обновлено вчера в 06:26
Армия и оружие

КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружия

Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие в присутствии своего руководителя Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство ЦТАК.
Обновлено вчера в 23:07
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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