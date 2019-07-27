Политика
Зеленский на русском рассказал о своем фото на одесском пляжеНародные новости вчера в 13:13
Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото в компании полуголых мужчин. Снимок был сделан на одесском пляже. Рядом с Зеленским на шезлонге отдыхает глава офиса лидера Украины Андрей Богдан.
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Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
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В Гидрометцентре дали прогноз погоды на начало августа в Москве, передает РИА "Новости".
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«Енисей» подпишет Дэвиона Берри
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Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
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Транспорт
Из-за густого тумана самолеты не могли приземлиться в Екатеринбурге
Сегодня ночью Екатеринбург окутал сильный туман, из-за которого самолеты не могли приземлиться в аэропорту.
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«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
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Религия
«Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь
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Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
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Обновлено вчера в 22:20
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Украинцы просят Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
Автор инициативы Виктория Темченко утверждает, что, на ее взгляд, из-за отмены авиасообщения страдают простые граждане – «в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями».
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Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними разговаривать
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Армия и оружие
В ЛНР заявили об обстреле жилых домов пьяными бойцами ВСУ
Военные 25-й бригады ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе.
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Призрак Майдана витает над Кремлем, считает Николай Сванидзе
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Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки — на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
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Специалисты из австрийского Университета Граца пришли к выводу, что большинство людей неправильно едят яблоки.
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Армия и оружие
Во Владивостоке прошел военно-морской парад
Во Владивостоке сегодня, 28 июля, состоялся парад боевых кораблей и подводных лодок по случаю Дня военно-морского флота.
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