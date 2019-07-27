Политика
Зеленский на русском рассказал о своем фото на одесском пляжеНародные новости 13:13
Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото в компании полуголых мужчин. Снимок был сделан на одесском пляже. Рядом с Зеленским на шезлонге отдыхает глава офиса лидера Украины Андрей Богдан.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
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Покрытие далекой звезды помогло определить орбиту Европы c точностью до километров
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