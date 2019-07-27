Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото в компании полуголых мужчин. Снимок был сделан на одесском пляже. Рядом с Зеленским на шезлонге отдыхает глава офиса лидера Украины Андрей Богдан.

Зеленский на русском рассказал о своем фото на одесском пляже

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