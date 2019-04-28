Зеленский на двух языках поздравил украинцев с ПасхойГазета.Ru 05:27

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках. Поздравление он опубликовал на своей странице в фейсбуке. Особое внимание он уделил "воинам и защитникам" Украины, которые дают "возможность сегодня праздновать".

Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

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