Политика

Зеленский на два дня улетел в ТурциюRT на русском 01:56

Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело», — написал он в Facebook. Как отметил Зеленский, он вернётся на Украину через два дня.
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Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Московский Комсомолец04:07

Зеленский после выборов отправился на отдых в Турцию

РБК03:19

Зеленский на два дня улетел в Турцию

RT на русском01:56

Зеленский улетел на отдых в Турцию

РИА Новости02:10

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Газета.Ru02:07

Зеленский улетел на короткий отдых в Турцию

ТАСС02:01

Зеленский устроит себе уикенд в Турции

Телеканал 360°02:17
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Кино

В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая

Обновлено в 04:22
Гаджеты

«Яндекс» впервые раскрыл доходы от продажи гаджетов

Пока бизнес убыточен: по отчету, его отрицательный вклад в EBITDA составляет 170 млн руб. В предыдущих отчетах "Яндекс" не раскрывал данные о продаже гаджетов.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

У космодрома Восточный произошел пожар

Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Омске умер двухлетний мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

Обновлено в 02:23
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину

Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.
Обновлено в 04:11
Музыка

После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним

В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено вчера в 04:56
Кино

Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 12:40
Авто

«Ока» вошла в список самых популярных малолитражек России

Самой популярной оказалась модель Daewoo Matiz. Больше трех тысяч россиян стали владельцами этого автомобиля.
Обновлено в 04:30
Общество

Умер ученый-атомщик Ярослав Штромбах

Обновлено в 02:23
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53
Политика

Губернатор Магаданской области лишил министров премий

Министры труда, культуры и здравоохранения Магаданской области лишились премий по решению губернатора Сергея Носова за то, что не вовремя предоставили данные в государственные автоматизированные системы управления.
Обновлено в 03:47
Политика

«Нафтогаз» обвинил Россию в подготовке новой газовой войны

"Нафтогаз" обвинил Россию в подготовке новой газовой войны.
Обновлено в 04:44
Политика

Переговоры Путина и Ким Чен Ына завершились тостом

Переговоры лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке завершились тостом.
Обновлено вчера в 05:26
Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Общество

Запрет на коронацию новых воров в законе продлен до 2026 года

Важные новости криминального мира: на крупнейшей за последние годы сходке воров в законе, которая проходит в эти дни в пригородах Стамбула, принято решение продлить мораторий на коронацию авторитетов до 2026 года.
Обновлено вчера в 10:38
Футбол

Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»

В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено вчера в 17:25
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Общество

По закону «день за полтора» на свободу вышло более 10 тыс. человек

Из мест лишения свободы по закону, который приравнивает день содержания в СИЗО к полутора дням в колонии, вышло около 10,4 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Звезда «Холостяка» Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера

Звезда "Холостяка" Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера Героиня популярного шоу теперь несвободна.
Обновлено вчера в 14:41
Транспорт

Благоустройство территории около Киевского вокзала началось в Москве

Комплексное благоустройство улиц и переулков в районе Киевского вокзала началось в Москве.
Обновлено в 01:02
Космос

Японии удалось создать искусственный кратер на астероиде Рюгу

Обновлено вчера в 09:50
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 24 апреля в 08:01
Политика

Небензя пообещал показать постпреду ФРГ при ООН учебник МГИМО

В ответ российский постпред поинтересовался, как Хойсген смог достать российский дипломатический учебник.
Обновлено вчера в 18:45
Армия и оружие

Армия Хафтара получила серьезное преимущество

Захват позиций дает ЛНА серьезное преимущество: отсюда военные могут совершить серьезный рывок к южным районам Триполи, передает издание.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия

В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Спорт

Российский фигурист впервые в истории исполнил прыжок в пять оборотов

Российский фигурист Максим Белявский показал тулуп в пять оборотов.
Обновлено вчера в 06:09
Здоровье

Российских врачей станут премировать за выявление рака

Как сообщает ToDay News Ufa, в России врачи станут получать премии за выявление онкологических заболеваний при проведении диспансеризации.
Обновлено вчера в 15:21
Общество

В Свердловской области вводят особый противопожарный режим

В Свердловской области на территории 19 муниципалитетов действует особый противопожарный режим.
Обновлено в 04:27
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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