Политика
Зеленский на два дня улетел в ТурциюRT на русском 01:56
Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело», — написал он в Facebook. Как отметил Зеленский, он вернётся на Украину через два дня.
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Кино
В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая
Обновлено в 04:22
Гаджеты
«Яндекс» впервые раскрыл доходы от продажи гаджетов
Пока бизнес убыточен: по отчету, его отрицательный вклад в EBITDA составляет 170 млн руб. В предыдущих отчетах "Яндекс" не раскрывал данные о продаже гаджетов.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
У космодрома Восточный произошел пожар
Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 04:39
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину
Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.
Обновлено в 04:11
Музыка
После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним
В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено вчера в 04:56
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 12:40
Авто
«Ока» вошла в список самых популярных малолитражек России
Самой популярной оказалась модель Daewoo Matiz. Больше трех тысяч россиян стали владельцами этого автомобиля.
Обновлено в 04:30
Общество
Умер ученый-атомщик Ярослав Штромбах
Обновлено в 02:23
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Министры труда, культуры и здравоохранения Магаданской области лишились премий по решению губернатора Сергея Носова за то, что не вовремя предоставили данные в государственные автоматизированные системы управления.
Обновлено в 03:47
Политика
«Нафтогаз» обвинил Россию в подготовке новой газовой войны
"Нафтогаз" обвинил Россию в подготовке новой газовой войны.
Обновлено в 04:44
Политика
Переговоры Путина и Ким Чен Ына завершились тостом
Переговоры лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке завершились тостом.
Обновлено вчера в 05:26
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Запрет на коронацию новых воров в законе продлен до 2026 года
Важные новости криминального мира: на крупнейшей за последние годы сходке воров в законе, которая проходит в эти дни в пригородах Стамбула, принято решение продлить мораторий на коронацию авторитетов до 2026 года.
Обновлено вчера в 10:38
Футбол
Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»
В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Общество
По закону «день за полтора» на свободу вышло более 10 тыс. человек
Из мест лишения свободы по закону, который приравнивает день содержания в СИЗО к полутора дням в колонии, вышло около 10,4 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера
Звезда "Холостяка" Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера Героиня популярного шоу теперь несвободна.
Обновлено вчера в 14:41
Транспорт
Благоустройство территории около Киевского вокзала началось в Москве
Комплексное благоустройство улиц и переулков в районе Киевского вокзала началось в Москве.
Обновлено в 01:02
Космос
Японии удалось создать искусственный кратер на астероиде Рюгу
Обновлено вчера в 09:50
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 24 апреля в 08:01
Политика
Небензя пообещал показать постпреду ФРГ при ООН учебник МГИМО
В ответ российский постпред поинтересовался, как Хойсген смог достать российский дипломатический учебник.
Обновлено вчера в 18:45
Армия и оружие
Армия Хафтара получила серьезное преимущество
Захват позиций дает ЛНА серьезное преимущество: отсюда военные могут совершить серьезный рывок к южным районам Триполи, передает издание.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Спорт
Российский фигурист впервые в истории исполнил прыжок в пять оборотов
Российский фигурист Максим Белявский показал тулуп в пять оборотов.
Обновлено вчера в 06:09
Здоровье
Российских врачей станут премировать за выявление рака
Как сообщает ToDay News Ufa, в России врачи станут получать премии за выявление онкологических заболеваний при проведении диспансеризации.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
В Свердловской области вводят особый противопожарный режим
В Свердловской области на территории 19 муниципалитетов действует особый противопожарный режим.
Обновлено в 04:27