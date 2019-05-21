Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с РоссиейRT на русском 14:00

Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией. Об этом заявил глава президентской администрации Андрей Богдан.

Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

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