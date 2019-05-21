Политика

Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с РоссиейRT на русском 14:00

Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией. Об этом заявил глава президентской администрации Андрей Богдан.
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Зеленский планирует вынести вопрос о формате переговоров с РФ на референдум

Комсомольская правда14:13

Зеленский объявит референдум по вопросу о переговорах с Россией

Газета.Ru16:49

Глава администрации Зеленского предложил референдум о диалоге с Россией

РБК14:29

Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

РИА Новости18:05

Президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией

Эхо Москвы14:01

Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

RT на русском14:00

Зеленский намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией

ТАСС13:52
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 18:17, Ашберн
Хоккей

Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею

Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Происшествия

СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»

В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Общество

Семья главы Крыма Сергея Аксёнова скупает элитную недвижимость в Москве, утверждает издание The Insider

Согласно опубликованной на днях декларации, Сергей Аксёнов за прошлый год заработал 3 миллиона рублей.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Названа причина остановки трех поездов с людьми в московском метро

Обновлено в 14:22
Общество

Госдума разрешила людям с ВИЧ усыновлять детей

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который позволяет инфицированным вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С людям усыновлять детей, проживающих с ними в силу обстоятельств.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Нигерии бандиты убили более 26 человек

Обновлено в 17:12
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева заподозрили в продаже имущества Жанны Фриске

Девушка предполагает, что у данному событию причастен известный телеведущий и отец ребенка Жанны Дмитрий Шепелев.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Верховный суд Грузии оставил в силе приговор Саакашвили

Верховный суд Грузии не удовлетворил иск защиты экс-президента Михаила Саакашвили об упразднении приговора Тбилисского апелляционного суда, подразумевающее трехлетнее заключение по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, сообщает Главная прокуратура страны.
Обновлено в 17:12
Футбол

Конте выиграл суд у «Челси» и получит 9 миллионов фунтов компенсации

Обновлено в 15:04
Кино

Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»

По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено в 02:10
Энергетика

Козак ответил на опасения независимых АЗС из-за роста цен на бензин

Сразу два отраслевых союза - Российский топливный союз и Независимый топливный союз - обратились на этой неделе к Козаку с письмами, в которых отметили рост оптовых и мелкооптовых цен на топливо.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским

Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55
Наука

Ранний зауропод ходил на двух ногах

Большинство зауроподов с длинной шеей всю жизнь ходили на четырех ногах – только такой способ позволял этим огромным существам передвигаться.
Обновлено вчера в 09:32
Общество

Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»

Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Общество

В Екатеринбурге начали демонтировать забор в сквере у театра Драмы

В сквере у театра Драмы, где планировалось построить собор святой Екатерины, начали демонтировать забор.
Обновлено в 02:40
Футбол

В «Краснодар» может перейти полузащитник «ПЕК Зволле» Намли

Контракт с «Краснодаром» может подписать полузащитник голландского клуба «ПЕК Зволле» Юнес Намли.
Обновлено в 17:45
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Гаджеты

Россияне распродают смартфоны Huawei

Количество созданных объявлений на Юле за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

США дали Турции две недели на отказ от сделки с РФ по С-400

Вашингтон дает Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 17:55
Хоккей

Вратарь сборной Швеции: счастлив, что мне дали сыграть с Россией

Вратарь сборной Швеции Якоб Маркстрём подвёл итоги проигранного матча с Россией (4:7).
Обновлено в 17:22
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Сын Орбакайте отметил день рождения с мачехой Подольской

В большой и дружной семье Пресняковых случилось сразу два праздника подряд - 20 мая свой 37-й день рождения отмечала Наталья Подольская, а 21 мая 28 лет исполнилось сыну Владимира Преснякова-младшего - Никите.
Обновлено в 12:21
Игры

В Origin бесплатно раздают The Sims 4

В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено в 14:12
Общество

Французам предложили бесплатную виагру и призвали размножаться

16 мая Дебози издал указ, по которому житель деревни в возрасте от 18 до 40 лет, состоящий в паре, может бесплатно получить средство для улучшения потенции.
Обновлено в 13:56
Общество

В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»

Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено в 13:28
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
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