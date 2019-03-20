Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентской гонкеГазета.Ru 16:07

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что может отказаться от участия в президентских выборах на Украине, если свою кандидатуру выдвинет лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, сообщают "Украинские новости". "Если бы Слава был [кандидатом], я бы уступил ему", - отметил Зеленский.
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Шоумен Владимир Зеленский заявил, что может отказаться от участия в президентских выборах на Украине, если свою кандидатуру выдвинет лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, сообщают "Украинские новости
".
Газета.Ru16:07

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