Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентской гонкеГазета.Ru 16:07
Шоумен Владимир Зеленский заявил, что может отказаться от участия в президентских выборах на Украине, если свою кандидатуру выдвинет лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, сообщают "Украинские новости". "Если бы Слава был [кандидатом], я бы уступил ему", - отметил Зеленский.
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Шоумен Владимир Зеленский заявил, что может отказаться от участия в президентских выборах на Украине, если свою кандидатуру выдвинет лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, сообщают "Украинские новости".Газета.Ru16:07
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