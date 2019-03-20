Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборахИзвестия вчера в 17:09

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру. Об этом он заявил 18 марта на встрече с представителями бизнес-ассоциаций.
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Шоумен Владимир Зеленский заявил, что может отказаться от участия в президентских выборах на Украине, если свою кандидатуру выдвинет лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, сообщают "Украинские новости
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