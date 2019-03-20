Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборахИзвестия вчера в 17:09

с чего всё началось

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру. Об этом он заявил 18 марта на встрече с представителями бизнес-ассоциаций.

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Происшествия На Урале задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек В Свердловской области задержаны девушка и молодой человек, подозреваемые в убийстве четырех человек.

Политика Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Музыка Юрий Лоза высказался о роспуске группы «Ленинград» Свой комментарий по поводу новости о роспуске группы «Ленинград» дал российский музыкант Юрий Лоза.

Общество Жители сел Приамурья мусорят сверх нормы Сотрудник компании перевозчика ООО «Спецавтохозяйство» Александр Гурушкин добавил, что справиться с большим количеством отходов, превышающим норму, на маршруте удается только благодаря механизму уплотнения отходов в мусоровозах.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Общество Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.

Политика Ляшко сорвал заседание кабмина Украины Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

Футбол «Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду Туринский "Ювентус" не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Испанский парапланерист чуть не сбил птицу во время полета Алекс Колбек, занимавшийся парапланеризмом в горах Испании, заснял на видео, как он чуть не столкнулся с летящей птицей, сообщает UPI.

Футбол Погба подарил партнерам по сборной Франции перстни за победу на ЧМ-2018 Футболисты сборной Франции получили в подарок кольца за победу на чемпионате мира — 2018 в России.

Политика Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.

Происшествия Суд арестовал двоих соучастников похищения женщины в Якутске Суд арестовал соучастников похищения женщины в Якутске, они останутся под стражей до 17 мая.

Общество Число вакансий для таксистов выросло в Барнауле в 24 раза Средняя зарплата, которую предлагают водителям такси, выросла на 9% Количество вакансий для таксистов в Барнауле за два года увеличилось в 24 раза.

Политика Сотрудничавшего со спецслужбами украинца депортировали из Забайкалья Гражданина Украины, сотрудничавшего со спецслужбами своей страны, депортировали из Забайкальского края.

Политика В Казахстане переименовали Астану в Нурсултан Парламентарии Казахстана приняли решение переименовать столицу из Астаны в Нурсултан в честь первого президента.

Энергетика Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.

Хоккей «Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.

Политика Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.

Технологии «Ильюшин» показал возможные варианты салона самолета Ил-96-400М В авиационном комплексе имени Ильюшина рассказали, как будет выглядеть пассажирский салон перспективного самолета Ил-96-400М.

Политика Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине "Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.

Армия и оружие Новейшие «Тигр-М» поступили в российские подразделения в Абхазии В подразделения российской военной базы Южного военного округа ЮВО в Абхазии поступили десять новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.