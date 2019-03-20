Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборахИзвестия вчера в 17:09

с чего всё началось

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру. Об этом он заявил 18 марта на встрече с представителями бизнес-ассоциаций.

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Общество «Мы не можем всем помочь»: самые любопытные ответы главы Забайкалья По признанию многих очевидцев, самым сильным во время «Прямого разговора» стал ответ Александра Осипова многодетной семье.

Происшествия Два россиянина застрелены при совершении ограбления на Бали Организованная группа из семи человек совершила нападение на пункт обмена валют на острове Бали.

Экономика Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.

Политика Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита.

Шоу-бизнес Врач Юлии Началовой рассказал о ее проблемах с деньгами Врач скончавшейся Юлии Началовой Василий Шуров рассказал "Московскому комсомольцу" о том, что, по его мнению, у певицы были проблемы с деньгами, передает "Российский Диалог".

Наука Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.

Происшествия В Рязани поймали обвиняемого в убийстве семьи 15-летней давности В Рязани полиция и бойцы Росгвардии задержали гражданина соседней страны, обвиняемого в жестоком убийстве трех человек, в том числе несовершеннолетней девочки.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о риске заражения легочной чумой в Уганде Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездки в Уганду и Демократическую Республикую Конго (ДРК), о риске заражения легочной чумой.

Авто Стартовали продажи нового Hyundai Santa Fe 2019 без селектора КПП Китайские дилеры Hyundai начали прием заказов на удлиненную версию кроссовера Santa Fe с кнопками вместо традиционного селектора КПП.

Политика Украина ввела новые санкции против России Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).

Политика ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака Как сообщает «Коммерсантъ», ФСБ России сняла гриф секретности с уголовного дела против адмирала Александра Колчака, который в годы Гражданской войны был одним из руководителей Белого движения, а также занимал должности Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией.

Хоккей Шумакова увезли с матча «Авангарда» и «Барыса» на скорой На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, что сразу после эпизода Сергея Шумакова увезли в больницу на машине скорой помощи.

Общество Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Наука В Великом Новгороде нашли мост X века В первой половине X века Новгород ещё не был городом в полном смысле этого слова, он состоял из трёх посёлков: двух – на левом берегу Волхова, и одного – на правом.

Происшествия Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.

Авто Porsche «перевыпустит» утонувшие 911 GT2 RS Компания Porsche пойдет на беспрецедентный шаг и соберет четыре дополнительных экземпляра 911 GT2 RS взамен тех, что погибли при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.

Происшествия В отношении судьи Анапского районного суда возбудили уголовное дело Уголовное дело возбуждено в отношении судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева.

Экономика СМИ узнали о планах Citigroup продать золото Венесуэлы «Citigroup планирует продать несколько тонн золота, внесенного Центральным банком Венесуэлы в качестве залога по кредиту в $1,6 млрд», — передает вещатель.

Политика В посольстве США опровергли передачу Украине списка «неприкасаемых» Посольство США на Украине опровергло слова генерального прокурора страны Юрия Луценко о передаче ему списка "неприкасаемых", сообщает телеканал ТСН.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.