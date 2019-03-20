Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборахИзвестия вчера в 17:09

с чего всё началось

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру. Об этом он заявил 18 марта на встрече с представителями бизнес-ассоциаций.

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Шоу-бизнес Ваенга отменила концерты из-за плохого самочувствия Певица Елена Ваенга заявила об отмене концертов в четырех городах России по причине плохого самочувствия.

Экономика Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС, в частности, за злоупотребление доминированием на рынке и наложение ограничительных условий в контрактах со сторонними веб-сайтами.

Политика Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых» Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.

Политика Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Политика В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок.

Армия и оружие Пентагон: США начинают терять преимущество в космосе Шанахан добавил, что Россия и КНР уже рассматривают космос в качестве пространства для ведения боевых действий.

Происшествия Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.

Происшествия В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб "На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.

Происшествия На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.

Происшествия В Центре питания Универсиады-2019 проходят обыски Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) пришли с обысками в Центр питания Универсиады-2019 в Красноярске, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

Политика Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.

Политика Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит» Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.

Политика Врио главы Челябинской области переназначил правительство региона, кроме одного министра Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер оставил работать всех членов областного правительства, кроме ответственного за дорожное хозяйство и транспорт Дмитрия Микулика, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областного правительства.

Авто Седан Geely Emgrand 7 подешевел на 70 тысяч рублей Эксперты портала «Цена Авто» в ходе изучения цен на новый автомобили, представленные на российском рынке, отметили, что седан Geely Emgrand 7 стал дешевле на 70 тысяч рублей в двух комплектациях.

Гаджеты В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.

Армия и оружие США перебросили в Европу бомбардировщики B-52 ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.

Происшествия По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Политика «Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.

Футбол Германия — Сербия 1:1 Сборная Германии сыграла вничью с командой Сербии в товарищеском матче. Встреча прошла в Вольфсбурге и завершилась со счетом 1:1.

Политика Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.

Политика Правовую систему Евросоюза предложили реформировать Основной кандидат от Европейской народной партии (ЕНП) на пост председателя ЕС Манфред Вебер предлагает создать независимый экспертный совет из опытных юристов для мониторинга соблюдения странами-членами ЕС уставных принципов, сообщает газета Frankfurter Allgemeine.

Экономика СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.

Общество Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.

Армия и оружие Источник назвал сроки первого полета Ил-112В Источник в военно-промышленном комплексе рассказал о том, что первый полет российского военно-транспортного самолета Ил-112В планируется провести в конце марта — начале апреля.

Культура Пескова заметили в компании Джона Траволты В социальных сетях появилось видео с мероприятия, на котором побеседовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и звезда Голливуда актер Джон Траволта.

Транспорт Пригородные электрички перейдут на летнее расписание 31 марта Московская железная дорога (МЖД) перейдет на летнее расписание с 31 марта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.