Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборахИзвестия вчера в 17:09
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру. Об этом он заявил 18 марта на встрече с представителями бизнес-ассоциаций.
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с чего всё началось
Шоумен Владимир Зеленский заявил, что может отказаться от участия в президентских выборах на Украине, если свою кандидатуру выдвинет лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, сообщают "Украинские новости".Газета.Ruвчера в 16:07
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Зеленский рассказал, в каком случае уступил бы Вакарчуку в президентской гонке
RT на русскомвчера в 10:08
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Армия и оружие
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Правовую систему Евросоюза предложили реформировать
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