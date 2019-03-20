Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборахИзвестия 17:09

с чего всё началось

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру. Об этом он заявил 18 марта на встрече с представителями бизнес-ассоциаций.

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

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Гаджеты Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показали на живом видео Компания Samsung впервые показала на видео свой новый продукт гибкую модификацию Galaxy Fold.

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Экономика Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».

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Армия и оружие Российские «Ониксы» сами выберут американские цели Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.

Культура «Известия»: Антонова считает, что крупным музеям нужно делиться коллекциями с маленькими Президент Пушкинского музея добавила, что нужно присылать музейных работников из области на стажировки в крупные музеи.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.

Кино Бри Ларсон рассказала о лесбийских предпочтениях Капитана Марвел После выхода фильма фанаты заметили, что Капитан Марвел (Бри Ларсон) и героиня фильма «Тор: Рагнарек», каноническая бисексуальная икона Валькирия (Тесса Томпсон) очень подходят друг другу.

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Происшествия В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб "На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.

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Шоу-бизнес Анна Седокова показала фигуру в откровенном купальнике На своей странице в Instagram Анна Седокова опубликовала новое фото в откровенном купальнике. Подписчики оценили фигуру исполнительницы.