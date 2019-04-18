Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на УкраинеГазета.Ru вчера в 17:37
По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах. Как отмечается, за украинского лидера Петра Порошенко готовы проголосовать около 25% респондентов. Ранее сообщалось, что штаб Зеленского призвал избирателей поставить рекорд селфи на выборах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Происшествия
В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря
Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
Обновлено в 07:46
Политика
Россия оставила Украину без нефти
2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Тата Карапетян назвала уход Игоря Булатова к Виктории Лопыревой «саморазрушением»
Тата Карапетян не общалась с журналистами, когда стало известно, что ее муж Игорь Булатов ушел к Виктории Лопыревой.
Обновлено в 09:36
Экономика
В Турции начали принимать карты «Мир»
Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
Обновлено в 05:26
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Политика
Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Происшествия
ВС отклонил иск обвиняемого по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня»
18 апреля Верховный суд РФ отклонил иск обвиняемого по делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» Сергея Генина.
Обновлено в 10:04
Спорт
Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России
Обновлено в 07:37
Общество
Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя Дмитрия Быкова из уфимской больницы в московскую клинику, сообщил «Интерфаксу» председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Обновлено в 09:23
Футбол
Моуринью: если «Аякс» выйдет в финал, то выиграет Лигу чемпионов
Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью вспомнил, как «Манчестер Юнайтед» под его руководством победил «Аякс» в финале Лиги Европы.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ
В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
Обновлено в 08:26
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
США нашли единственный способ победить в войне с Россией
Полковник корпуса Морской пехоты США Мэтью Рейд назвал единственный способ одержать победу в случае войны с Россией.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Здоровье
Первую операцию шунтирования сосудов головного мозга провели в институте Склифосовского
В сообщении уточняется, что в процессе операции нейрохирурги высверливают при помощи высокоскоростного бора костный канал в черепе, который тянется с одной стороны на другую, чтобы шунт, соединяющий артерии, находился в безопасном от травматизации месте.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В ДТП на углу Невского проспекта и Фонтанки пешехода сбросило в реку
Новое ДТП с пострадавшими произошло на набережной реки Фонтанки на пересечении с Невским проспектом.
Обновлено в 10:13
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Футбол
Португалия не смогла обойти Россию в рейтинге УЕФА
Как сообщает "Спорт-экспресс", даже если "Бенфика" в нынешнем сезоне выиграет Лигу Европы, Португалия все равно не догонит Россию в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 05:58
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В московской редакции «Росбалта» прошли обыски
Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Гаджеты
Новый OnePlus 7 показали на первом тизерном изображении
Что касается изображения, то предположительно на нем показана старшая версия с 6,64-дюймовым экраном и батареей на 4 000 мАч.
Обновлено в 05:21
Политика
Гройсман рассказал о своей готовности работать с Зеленским
Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что готов работать с любым президентом страны, который будет избран гражданами 21 апреля.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Армия Хафтара отбила нападение на свою авиабазу
Ливийская национальная армия (ЛНА), которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар, отбила нападение на свою авиабазу на юге страны.
Обновлено в 09:01
Культура
Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ
Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Челябинске ликвидировали открытое горение в бизнес-центре
Открытое горение в здании бизнес-центра "Аврора" в Челябинске удалось ликвидировать на площади 310 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:18
Авто
ГК «Авторусь» открыла новый дилерский центр Volkswagen в Измайлово
Дилерский центр предлагает своим клиентам весь спектр услуг официального дилера Volkswagen, включая продажу новых автомобилей и автомобилей с пробегом, прохождение тест-драйвов, trade-in, кредитование и страхование, сервисное обслуживание автомобилей, слесарный ремонт, продажу запасных частей и аксессуаров, сообщает пресс-служба ГК "Авторусь".
Обновлено в 08:52