Зеленский лидирует в президентской гонке на УкраинеГазета.Ru вчера в 17:37

По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах. Как отмечается, за украинского лидера Петра Порошенко готовы проголосовать около 25% респондентов. Ранее сообщалось, что штаб Зеленского призвал избирателей поставить рекорд селфи на выборах.

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

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