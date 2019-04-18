Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на УкраинеГазета.Ru вчера в 17:37
По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах. Как отмечается, за украинского лидера Петра Порошенко готовы проголосовать около 25% респондентов. Ранее сообщалось, что штаб Зеленского призвал избирателей поставить рекорд селфи на выборах.
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Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено в 06:52
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Украинский суд не признал крушение Ил-76 в Донбассе следствием «агрессии России»
Мелитопольский городской районный суд Запорожской области не стал удовлетворять заявление вдовы украинского военного, просившей признать, что ее муж погиб при крушения военного самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году из-за «агрессии России» против Украины.
Обновлено в 08:37
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В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
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Авто
Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру»
Новое поколение кроссовера Subaru Outback базирует на новейшей глобальной платформе, которая сделала модель более управляемой и динамичной.
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Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию
Обновлено в 07:48
Политика
В польском городе осквернили обелиск советским воинам. МИД РФ возмущён
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала возмущение Москвы тем фактом, что в польском городе осквернили обелиск советским воинам.
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Армия и оружие
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2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
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Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Политика
Захарова назвала мифом изоляцию Крыма
Несколько иностранных гостей форума посетовали, что после возвращения Крыма в состав РФ консульства европейских государтв в Крыму были закрыты, и это затрудняет общение представителей национальных диаспор полуострова со своими соотечественниками за рубежом, а также усложняет поездки в Европу.
Обновлено в 08:33
Политика
Зеленский рассказал об отношении к Бандере
Кандидат на пост украинского президента Владимир Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина" рассказал об отношении к тому, что в стране называют проспекты в честь националиста Степана Бандеры.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Дело Гулиева направили в главное следственное управление МВД
Дело о нападении защитника московского «Спартака» Аяза Гулиева на американца передано в Главное следственное управление МВД, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 06:41
Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года
Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 рубля 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря
Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Свидетель драки с участием Кокорина и Мамаева ждал вмешательства полиции
Обновлено в 08:13
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов России
Российская редакция журнала Forbes опубликовала рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:22
Космос
Первая молекула во Вселенной наконец обнаружена в космосе
Исследователи знали, что гелий-гидрид ион следует искать в окрестностях умирающих звезд, подобных Солнцу, которые называют планетарными туманностями, поэтому объектом этих наблюдений стала планетарная туманность NGC 7027, находящаяся на расстоянии примерно 3000 световых лет от нас.
Обновлено в 00:40
Экономика
Госдума ужесточает условия работы МФО и выдачу микрокредитов
Как отметил Володин, это необходимо для пресечения мошеннических способов получить микрокредит.
Обновлено в 05:17
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Гаджеты
Сбербанк создал цифровую телеведущую новостей Елену
Сбербанк создал цифрового двойника телеведущей новостей кредитной организации — Елену.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребенка с ВИЧ
В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за нарушения прав ребенка с ВИЧ в городе Искитим.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Летевший из Петербурга в Дубай Boeing-757 экстренно сел в Иране
Пассажирский лайнер Boeing-757, летевший из Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Мехрабад иранской столицы Тегерана.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Здоровье
Главный онколог России сообщил о росте заболеваемости раком
Главный онколог России Андрей Каприн сообщил о росте числа больных раком в стране. По его мнению, это связано с улучшением диагностики.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Челябинске эвакуировали горящий бизнес-центр
В Челябинске эвакуировали всех людей из горящего бизнес-центра «Аврора».
Обновлено в 08:42
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Игры
Стоимость экшена Control в Epic Games Store снизили
Обновлено в 06:40
Происшествия
Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба
В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.
Обновлено в 07:50
Общество
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отчитался о доходах
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о своих доходх за 2018 год.
Обновлено в 08:44