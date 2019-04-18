Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на УкраинеГазета.Ru вчера в 17:37

По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах. Как отмечается, за украинского лидера Петра Порошенко готовы проголосовать около 25% респондентов. Ранее сообщалось, что штаб Зеленского призвал избирателей поставить рекорд селфи на выборах.
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Опрос: Зеленский лидирует во втором туре выборов

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План Б для Петра Порошенко

ИА REXвчера в 03:58
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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