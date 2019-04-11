Политика
Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборовRT на русском 04:57
Опрос проводился с 5 по 10 апреля, в нём приняли участие 3 тыс. респондентов. Ранее исследование ВЦИОМ показало, что 31% россиян симпатизируют Зеленскому и лишь 1% — Порошенко. Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
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Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
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Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗ
Доля нерезидентов и "дочек" иностранных банков в мартовских размещениях ОФЗ оставалась высокой и составила 40,7%.
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Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
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Шоу-бизнес
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.
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Кино
Вышел трейлер нового боевика Люка Бессона «Анна»
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Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Тульской области уволят учительницу, ударившую ученика линейкой
Короткий ролик якобы снят в школе Новомосковска на уроке геометрии: стоящий у доски ученик ошибается в ответе, и женщина-педагог бьет его по спине линейкой и обзывает.
Обновлено в 12:35
Общество
ГИБДД предлагает увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:12
Авто
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АвтоВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом представитель концерна сообщила в интервью Sputnik Германия.
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Политика
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Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
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За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
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Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
Здоровье
Ученые: Менее активными дети становятся уже в 7-летнем возрасте
Дети становятся менее активными при достижении 7-летнего возраста. С этого момента они более всего всего подвергаются гиподинамии.
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Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
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В WhatsApp включили новый режим
Раньше появление новых сообщений в архивных чатах автоматически означало их "разархивацию", теперь же этого происходить не будет - при условии, что режим активирован.
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Жительница Челнов прокатилась за рулем машины с младенцем на руках
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Космос
Рогозин анонсировал бесплатные полеты в космос для выдающихся россиян
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Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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«Фронтовой механик» в War Thunder: 6 редких единиц техники для участников акции
Самые успешные механики в награду получат редкие модели техники: САУ VFW, морской охотник МПК Пр.122бис, перехватчик Ju 388 J, ОБТ Merkava Mk.1 и легкий крейсер HMS Tiger, а также уникальные камуфляжи для них.
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