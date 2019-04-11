Политика
Опрос: Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов на УкраинеРосбалт 05:39
В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.
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Политика
Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Политика
В Госдуме оценили потери экономики от отключения интернета
Потери российской экономики составят 20 млрд рублей ежедневно в случае отключения интернета в стране, заявил глава комитета по информтехнологиям Госдумы Леонид Левин на пленарном заседании парламента.
Обновлено в 04:57
Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Политика
«Левада-центр»: Электоральный рейтинг Путина ощутимо упал до 55%
Заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков подчеркнул, что "в обществе держится ощущение безальтернативности", поэтому даже несмотря на то, что рейтинг Путина упал, равноценно ничей существенно и не вырос.
Обновлено в 03:17
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения клещевым энцефалитом
Роспотребнадзор рассказал россиянам об основных мерах профилактики заражения клещевым энцефалитом, признаках этой болезни и рисках подвергнуться атаке вируса.
Обновлено в 05:30
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии
Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:11
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС, арестовали на два месяца
Ленинский суд Воронежа арестовал на два месяца 45-летнего мужчину, который сбил курсанта МЧС.
Обновлено в 05:29
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Общество
Forbes назвал самых перспективных молодых управленцев в России
Журнал Forbes в четверг, 11 марта, опубликовал список из 10 самых перспективных управленцев в России моложе 30 лет.
Обновлено в 05:56
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе в Москве
На востоке Москвы троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.
Обновлено в 06:06
Политика
Зеленский предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту
В штабе кандидата в президенты Украины комика Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Порошенко по телемосту в прямом эфире.
Обновлено в 05:33
Космос
Компания по уборке космического мусора привлекла более $100 млн
Японская Astroscale, которая намерена заняться уборкой космического мусора, привлекла инвестиции в размере $102 млн, сообщает Financial Times.
Обновлено вчера в 08:45
Общество
Умер уральский меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:16
Космос
Сделано первое в истории человечества фото черной дыры
Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки
Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
Гаджеты
Компания Sharp показала прототип складного смартфона
Японская компания Sharp провела презентацию, где показала собственный прототип складного смартфона.
Обновлено вчера в 22:11
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с вращающейся камерой
Компания Samsung анонсировала пополнение линейки смартфонов Galaxy A. Первым новичком стал Galaxy A80, получивший необычную выдвижную камеру с поворотным механизмом.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
В Еврокомиссии назвали лучший вариант по ситуации с «Северным потоком»
Как сообщало ИА REGNUM, Шефчович назвал положительным отклик России и Украины на предложения Европейской комиссии по продолжению транзита газа в Евросоюз.
Обновлено в 05:47
Экономика
Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу
В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Общество
Россияне считают 66 тысяч рублей в месяц достойной зарплатой
Сегодня, 10 апреля 2019 года, стало известно, что россиянам для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:45
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
В Судане произошел военный переворот
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поздравили сына с 2-летием
Сыну Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой исполнилось 2 года УЗИ Миланы Тюльпановой Свой текст Милана сопроводила не только праздничной фотографией Артемием, но и снимком УЗИ, сделанным во время беременности.
Обновлено вчера в 04:37
Шоу-бизнес
Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо 2-летней дочери
Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо 2-летней дочери Напомним, что Иван Телегин и Пелагея регулярно поддерживают друг друга в ответственные моменты.
Обновлено вчера в 04:39
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01