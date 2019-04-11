Политика

Опрос: Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов на УкраинеРосбалт 05:39

В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.
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Опрос: более 50% избирателей проголосуют за Зеленского во втором туре выборов

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Опрос показал безусловное лидерство Зеленского во втором туре выборов на Украине

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News.ruвчера в 19:07
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Политика

Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
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В Госдуме оценили потери экономики от отключения интернета

Потери российской экономики составят 20 млрд рублей ежедневно в случае отключения интернета в стране, заявил глава комитета по информтехнологиям Госдумы Леонид Левин на пленарном заседании парламента.
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Происшествия

Водитель Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

Обновлено в 06:14
Политика

Британская полиция задержала Ассанжа

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
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Заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков подчеркнул, что "в обществе держится ощущение безальтернативности", поэтому даже несмотря на то, что рейтинг Путина упал, равноценно ничей существенно и не вырос.
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Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения клещевым энцефалитом

Роспотребнадзор рассказал россиянам об основных мерах профилактики заражения клещевым энцефалитом, признаках этой болезни и рисках подвергнуться атаке вируса.
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Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
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Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:11
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Авто

Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году

В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС, арестовали на два месяца

Ленинский суд Воронежа арестовал на два месяца 45-летнего мужчину, который сбил курсанта МЧС.
Обновлено в 05:29
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Общество

Forbes назвал самых перспективных молодых управленцев в России

Журнал Forbes в четверг, 11 марта, опубликовал список из 10 самых перспективных управленцев в России моложе 30 лет.
Обновлено в 05:56
Политика

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

Троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе в Москве

На востоке Москвы троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.
Обновлено в 06:06
Политика

Зеленский предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту

В штабе кандидата в президенты Украины комика Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Порошенко по телемосту в прямом эфире.
Обновлено в 05:33
Космос

Компания по уборке космического мусора привлекла более $100 млн

Японская Astroscale, которая намерена заняться уборкой космического мусора, привлекла инвестиции в размере $102 млн, сообщает Financial Times.
Обновлено вчера в 08:45
Общество

Умер уральский меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 05:16
Космос

Сделано первое в истории человечества фото черной дыры

Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
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Происшествия

Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки

Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
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Компания Sharp показала прототип складного смартфона

Японская компания Sharp провела презентацию, где показала собственный прототип складного смартфона.
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Компания Samsung анонсировала пополнение линейки смартфонов Galaxy A. Первым новичком стал Galaxy A80, получивший необычную выдвижную камеру с поворотным механизмом.
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Как сообщало ИА REGNUM, Шефчович назвал положительным отклик России и Украины на предложения Европейской комиссии по продолжению транзита газа в Евросоюз.
Обновлено в 05:47
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Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу

В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Общество

Россияне считают 66 тысяч рублей в месяц достойной зарплатой

Сегодня, 10 апреля 2019 года, стало известно, что россиянам для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:45
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Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Сыну Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой исполнилось 2 года УЗИ Миланы Тюльпановой Свой текст Милана сопроводила не только праздничной фотографией Артемием, но и снимком УЗИ, сделанным во время беременности.
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Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо 2-летней дочери Напомним, что Иван Телегин и Пелагея регулярно поддерживают друг друга в ответственные моменты.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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