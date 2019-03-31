Политика

Зеленский лидирует в первом туре выборов по данным ЦИК УкраиныРоссийская газета 16:21

Второй тур предварительно назначен на 21 апреля. Явка на сегодняшних выборах составила 63,3 процента. По данным "Национального экзитпола", Владимир Зеленский получил наибольшую поддержку на юге страны, Юлия Тимошенко - на западе и в центре, Петр Порошенко - на западе Украины.
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Шоумен Владимир Зеленский после подсчета 0,54% бюллетеней лидирует на выборах президента Украины, действующий глава государства Петр Порошенко занимает третье место, следует
 из данных ЦИК Украины.
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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