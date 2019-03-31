Зеленский лидирует в первом туре выборов по данным ЦИК УкраиныРоссийская газета 16:21

с чего всё началось

Второй тур предварительно назначен на 21 апреля. Явка на сегодняшних выборах составила 63,3 процента. По данным "Национального экзитпола", Владимир Зеленский получил наибольшую поддержку на юге страны, Юлия Тимошенко - на западе и в центре, Петр Порошенко - на западе Украины.

Зеленский лидирует в первом туре выборов по данным ЦИК Украины

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