Политика
Зеленский лидирует в первом туре выборов по данным ЦИК УкраиныРоссийская газета 16:21
Второй тур предварительно назначен на 21 апреля. Явка на сегодняшних выборах составила 63,3 процента. По данным "Национального экзитпола", Владимир Зеленский получил наибольшую поддержку на юге страны, Юлия Тимошенко - на западе и в центре, Петр Порошенко - на западе Украины.
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