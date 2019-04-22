Политика

Зеленский лидирует с 73% голосов после обработки 90% протоколовГазета.Ru вчера в 04:04

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что шансы на улучшение отношений Москвы и Киева есть. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 90% протоколов. Представитель партии "Слуга народа" набирает 73,18% голосов.
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Зеленский после обработки всех протоколов получил 73,22% голосов

ТАСС10:58

Украинскому ЦИК осталось обработать 0,03% протоколов

РИА Новости06:56

Зеленский получает 73,16% голосов после обработки 90% бюллетеней

Коммерсантъвчера в 01:49

ЦИК Украины обработал более 99,9% голосов

Газета.Ru05:59

ЦИК Украины огласила результаты выборов после обработки 99% протоколов

РБКвчера в 07:27

На Украине обработали более 99% протоколов на выборах президента

Говорит Москва03:01

Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов

RT на русскомвчера в 03:23
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Политика

Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду

Обновлено вчера в 23:21
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Авто

Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для России

Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено в 03:42
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Транспорт

Скидку для нарушителей ПДД могут отменить

У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль

Пресс-служба ВМС Украины заявила, что на воду был спущен новый разведывательный корабль специального назначения.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено в 15:34
Политика

Скабеева объяснила Кравчуку, почему РФ не может начинать диалог с Зеленским

Ведущая телепередачи «60 минут» Ольга Скабеева объяснила бывшему руководителю Украины, почему это невозможно.
Обновлено в 16:47
Футбол

Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов

Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Политика

Путин планирует провести совещание по ликвидации пожаров в Забайкалье

Российский президент Владимир Путин планирует провести в Чите совещание по ликвидации природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 20:15
Космос

На Марсе впервые зафиксировано землетрясение

Зонд InSight, предназначенный для изучения геологического строения Марса, произвёл успешную посадку на планету 26 ноября 2018 года.
Обновлено в 13:47
Общество

Путин: Арт-парк на берегу Невы получится лучше «Зарядья»

Прямо на берегу Невы, с выходом к Петропаловской крепости, Васильевскому острову.
Обновлено в 10:26
Общество

Свыше 100 мешков мусора вывезли из квартиры пенсионерки в Иркутске

Обновлено в 20:53
Здоровье

Больше половины онкобольных в РФ не получают необходимой химиотерапии, заявила Голикова

В российских больницах не получают химиотерапию две трети пациентов с онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 09:39
Авто

Автомобили Lada начали продавать в Монголии

В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Кино

«Жертвоприношение» Тарковского снова выйдет в российский прокат

Компания «Иное кино» выпускает в повторный прокат философскую драму Андрея Тарковского «Жертвоприношение».
Обновлено в 07:03
Общество

ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид

Директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал «Известиям», что в I квартале 2019 года была выявлена 61 финансовая пирамида.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.
Обновлено в 20:26
Общество

Кузбасские медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений

Медсестры акушерского отделения больницы Анжеро-Судженска в Кемеровской области со среды начнут голодовку против массового сокращения санитарок и младшего медперсонала, говорится в заявлении, распространенном профсоюзом медработников «Действие».
Обновлено в 07:28
Армия и оружие

Спецоперация ФСБ: в Приморье задержана группа террористов

Как рассказали в Центре Общественных связей (ЦОС) спецслужбы, в состав группы вошли четверо граждан государств Центрально-Азиатского региона, которые осуществляют финансирование международных террористических структур.
Обновлено в 20:08
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Осужденный за убийство ребенка в Уразово найден мертвым в колонии

Управление СКР по Белгородской области организовало доследственную проверку по факту смерти заключенного в исправительной колонии строгого режима №7 в городе Валуйки.
Обновлено в 16:49
Технологии

Выдано разрешение на доставку посылок беспилотниками в США

Вспомогательная коммерческая структура Wing, которая является подразделением корпорации Google впервые получила право на доставку посылок беспилотными летательными аппаратами по воздушному пространству штата Вирджиния.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие

Министров обороны более 30 стран вооружили АК-74 в парке «Патриот»

Более 50 министров обороны и начальников Генштабов вооруженных сил государств - участников Московской конференции по международной безопасности постреляли из российского оружия в парке "Патриот", передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:49
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Общество

Строительство ипподромов в Чечне поставило вопрос окупаемости проектов Кадырова

Для окупаемости ипподрома необходимо проводить сотни скачек в год и принимать ставки на тотализаторе, но в исламе азартные игры запрещены, указали опрошенные "Кавказским узлом" работники отрасли и востоковеды.
Обновлено в 16:11
Политика

МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках

В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 19:49
Общество

ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено вчера в 16:37
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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