Политика
Зеленский лидирует с 73% голосов после обработки 90% протоколовГазета.Ru вчера в 04:04
Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что шансы на улучшение отношений Москвы и Киева есть. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 90% протоколов. Представитель партии "Слуга народа" набирает 73,18% голосов.
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Политика
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Обновлено в 19:46
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.
Обновлено в 20:26
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Кузбасские медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений
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Обновлено в 07:28
Армия и оружие
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Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
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Выдано разрешение на доставку посылок беспилотниками в США
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Армия и оружие
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Более 50 министров обороны и начальников Генштабов вооруженных сил государств - участников Московской конференции по международной безопасности постреляли из российского оружия в парке "Патриот", передает корреспондент ТАСС.
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Обновлено в 16:11
Политика
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Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено вчера в 16:37