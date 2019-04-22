Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколовГазета.Ru 21 апреля в 20:44

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 50,18% протоколов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский ЦИК. По данным агентства, за Зеленского проголосовали 73,01% избирателей.

Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколов

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Политика В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.

Кино «Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях» Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.

Кино Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов» Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».

Политика Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков Россия кардинально изменила тон разговора по ситуации, связанной с задержанием после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.

Происшествия Во французском Версале произошел сильный пожар Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.

Общество Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.

Происшествия В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.

Происшествия Женщина очнулась после 27 лет комы В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.

Политика Мэй пригласила Зеленского как можно скорее посетить Великобританию Британский премьер-министр Тереза Мэй пригласила победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского в самое ближайшее время посетить Соединенное Королевство и пожелала расширить сотрудничество двух стран в области безопасности и обороны.

Общество Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.

Экономика Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.

Общество Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.

Происшествия Директор колледжа, в котором надругались над студентом, уволен Напомним, что в начале апреля стало известно о надругательстве над студентом колледжа его однокурсниками.

Политика Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью» Международное новостное агентство Reuters внесло правки в свой материал от 18 апреля, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что Венесуэла получает деньги от продажи нефти по схеме, в которой присутствует «Роснефть».

Шоу-бизнес Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.

Авто Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.

Происшествия На синей ветке метро произошел сбой Как отмечается, речь идет об участке синей ветки между "Курской" и "Партизанской". Сбой произошел из-за инцидента с пассажиром.

Космос На Марсе впервые зафиксировали землетрясение На Марсе впервые зафиксировано землетрясение, сообщает Французское космическое агентство CNES.

Спорт Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг Двух российских спортсменов в лице Елены Машинистовой и Руслана Халикова обвинили в приёме допинга и подвергли дисквалификациям - в крови легкоатлетов обнаружили запрещённый препарат под названием гидрохлортиазид.

Происшествия Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.

Общество Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.