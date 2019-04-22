Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколовГазета.Ru 21 апреля в 20:44

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 50,18% протоколов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский ЦИК. По данным агентства, за Зеленского проголосовали 73,01% избирателей.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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