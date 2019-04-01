Политика

Зеленский лидирует на выборах президента УкраиныРИА Новости вчера в 22:34

Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины. По результатам обработки 25% протоколов, его поддержали 30,02% избирателей.
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Политолог о выборах в Украине: у кандидатов еще остались политические ходы

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Говорит Москвавчера в 23:59
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
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ГИБДД хочет ужесточить контроль за автошколами

ГИБДД намерена усилить контроль за автошколами, запретив им обучение в режиме онлайн и на необорудованных площадках.
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Политика

Явка на выборы президента Украины превысила 45%

Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.
Обновлено вчера в 08:41
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Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат

Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.
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Кино

Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса

На 78-м году жизни скончалась британская актриса Таня Мале. Информация об этом появилась в Twitter франшизы о Джеймсе Бонде.
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Политика

В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов

О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
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Ляйсан Утяшева сильно похудела в Израиле

За время пребывания за границей спортсменка резко похудела.
Обновлено в 04:00
Экономика

Рост промышленного PMI Китая в марте превысил прогнозы

Сводный индекс деловой активности, рассчитываемый ГСУ, вырос с 52,4 пункта в феврале, минимума за все время расчета этого показателя (с начала 2017 года), до 54 пунктов в марте - самого высокого уровня с июня 2018 года.
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Общество

В Британии поддержали флешмоб российских учителей в купальниках

Британские газеты The Sun и Daily Mail написали о флешмобе в купальниках, который российские учителя запустили в соцсетях в поддержку уволенной за фотографию в купальнике Татьяны Кувшинниковой из Барнаула.
Обновлено вчера в 01:53
Армия и оружие

На Западе испугались «летающего кошмара» из России

Обновлено вчера в 10:03
Происшествия

Полиция нашла взрывчатку на улице Утрехта

На одной из улиц города Утрехта (Нидерланды) полиция нашла взрывчатку.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Комитет рекомендовал Госдуме не признавать итоги выборов на Украине

Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал нижней палате парламента принять соответствующий проект заявления.
Обновлено в 02:29
Интернет

Создатель Facebook призвал к госрегулированию Интернета

Власти должны активнее участвовать в регулировании Интернета, заявил создатель Facebook Марк Цукерберг на своей странице в этой соцсети.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

В Магадане наградили пожарных, сделавших искусственное дыхание кошкам

Обновлено в 03:55
Интернет

В Google Maps в честь 1 апреля появилась игра «Змейка»

Обновлено в 01:35
Финансы

ЦБ РФ выпустил монеты, посвященные музею-усадьбе «Архангельское»

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта 2019 года Банк России выпускает в обращение памятную монету, посвящённую пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Грузовик упал с Рижской эстакады в Москве

Обновлено в 03:43
Происшествия

В Москве силовики взяли штурмом квартиру вора в законе Мераба Гогии

В Москве сотрудники МВД взяли штурмом квартиру 65-летнего грузинского вора в законе Мераба Гогии, известного как Мелия (в переводе с грузинского «лиса» — прим. ред.). Чтобы проникнуть в квартиру на 24-м этаже высотки, бойцам СОБРа пришлось спуститься с крыши и пройти через дверь, ведущую на балкон, сообщает ИА «Прайм Крайм».
Обновлено в 03:33
Происшествия

Сын олигарха избил солиста группы «Фактор-2»

Обновлено вчера в 16:00
Общество

Названы худшие производители тушенки

В черный список попала тушенка «Лужский консервный завод», в которой обнаружили большое количество растительного углеводного компонента, о котором умолчали в составе.
Обновлено в 03:16
Политика

Стало известно отношение россиян к присоединению Крыма

10% россиян заявили о негативном отношении к возврату Крыма, а пятая часть респондентов полагает, что это навредило стране.
Обновлено в 02:41
Общество

Тина Канделаки заключила контракт с RT

Обновлено в 04:39
Политика

Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Пушков оценил шансы Порошенко на победу на выборах

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он не даст "ни единого шанса" шоумену Владимиру Зеленскому во втором туре.
Обновлено вчера в 21:07
Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе

Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
Обновлено вчера в 13:02
Политика

Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре

В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.
Обновлено в 02:42
Кино

Появился трейлер нового сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов»

Телеканал AMC выпустил трейлер 5 сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов», который является спин-оффом и приквелом сериала «Ходячие мертвецы».
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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