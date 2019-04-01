Политика
Зеленский лидирует на выборах президента УкраиныРИА Новости вчера в 15:47
Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины с 30,22 процента голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 40,09 процента бюллетеней. Действующий президент Петр Порошенко набирает 16,65 процента голосов избирателей.
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Политика
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